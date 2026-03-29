Trump asegura que EEUU "ya está trabajando" para controlar el estrecho de Ormuz

Al ser consultado sobre la posible disposición de Irán a negociar con Estados Unidos, el presidente estadounidense, Donald Trump, expuso su percepción de que ese país busca un acuerdo debido al impacto de las acciones implementadas. Según una entrevista telefónica concedida al Canal 14 de la televisión israelí y citada por el medio fuente, Trump afirmó que el Gobierno iraní “está suplicando” por llegar a un entendimiento, aludiendo a las consecuencias de la presión ejercida sobre el régimen de Teherán. Este pronunciamiento se suma a una serie de declaraciones en las que el mandatario mostró la postura de Washington respecto al control del estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con lo publicado por Canal 14 de la televisión israelí, Trump precisó que Estados Unidos “ya está trabajando” en la región para limitar la influencia iraní sobre el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo esencial para la exportación global de petróleo desde el golfo Pérsico. Ante la pregunta sobre la capacidad estadounidense de asumir el mando de esa vía, el mandatario respondió afirmativamente: “Sí. Ya está pasando. Por supuesto”. Estas palabras subrayan la importancia que otorga su administración a la seguridad y estabilidad de una de las rutas energéticas más relevantes del mundo.

La intervención del presidente incluyó un llamado a la comunidad internacional. Según consignó Canal 14, Trump manifestó la necesidad de que otros países se sumen a la estrategia destinada a contrarrestar la posición de Irán en la zona. “Los países tienen que participar en la campaña”, sostuvo el mandatario norteamericano, quien enfatizó que una ofensiva solo será efectiva con el compromiso de varias naciones interesadas en la seguridad y en la libre circulación por el estrecho.

La entrevista también abordó la relación entre Estados Unidos e Israel. Trump, según informó el canal israelí, destacó que la coordinación entre ambos gobiernos se encuentra en un punto máximo. “No puede haber una mejor coordinación que esta. La coordinación es muy estrecha. Tenemos una buena relación. No puede ser mejor”, afirmó en referencia a su vínculo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esta alusión refuerza la evidencia de una alianza sólida en temas de seguridad y política exterior en Medio Oriente.

El presidente abordó además el apoyo que recibe su figura en territorio israelí. Según detalló Canal 14, Trump expresó: “Quiero a Israel. Quiero a la gente de Israel y estoy muy orgulloso y feliz por su apoyo”. En relación con ese respaldo, mencionó los resultados de una encuesta que, según su propio testimonio, le otorgan el 99 por ciento de la simpatía popular. “Una encuesta realizada esta mañana revela que tengo un 99 por ciento de apoyo. Nadie jamás ha tenido algo así, así que estoy muy orgulloso”, apuntó el mandatario, aunque no proporcionó detalles sobre el origen de esa medición.

La estrategia de aumentar la presión sobre Irán, implementada desde Washington, ha incluido tanto sanciones económicas como acciones diplomáticas y militares, particularmente en las rutas marítimas donde transita gran parte del comercio petrolero internacional. El medio israelí citó a Trump valorando los resultados observados hasta el momento, insistiendo en que las acciones están “teniendo ya resultado”.

El estrecho de Ormuz constituye una zona de alto interés geopolítico, ya que por este paso transita una proporción significativa del petróleo mundial con destino a distintos continentes. De acuerdo a lo señalado por Trump a Canal 14, asegurar la navegabilidad y el control de esa ruta es una prioridad para Estados Unidos, lo que explica los esfuerzos coordinados con sus aliados y el llamado a una mayor implicación de la comunidad internacional.

Según publicó Canal 14, el mandatario estadounidense vinculó el impacto de estas medidas sobre Irán con su percepción de que el régimen iraní estaría reconsiderando su estrategia regional, buscando nuevas vías para atenuar la presión internacional. En su intervención, Trump insistió en que cualquier país en situación similar “querría (un acuerdo)”, en referencia a las dificultades económicas y políticas que enfrenta Teherán.

En sus declaraciones, el presidente reiteró que la relación entre Washington y Jerusalem atraviesa un momento particularmente favorable, subrayando la colaboración bilateral tanto en el ámbito militar como en inteligencia y políticas de seguridad regional. La mencionada coordinación incluye respuestas comunes a amenazas percibidas y estrategias para equilibrar la dinámica de poder en Medio Oriente.

El control del estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto central de la política exterior estadounidense, tema que, de acuerdo con la cobertura de Canal 14, aparece unido tanto a la cooperación con Israel como al impulso de alianzas multilaterales. Trump ha insistido en que la participación de varios Estados es esencial para sostener la presión frente a las continuas tensiones con Irán.

Durante su intervención, el presidente norteamericano remarcó los efectos directos de la campaña estadounidense sobre el liderazgo iraní, reiterando que “quieren” entablar conversaciones debido, según sus palabras, a una situación de debilitamiento progresivo. Canal 14 reportó que estas afirmaciones fueron parte central del mensaje transmitido en la entrevista, transmitiendo la perspectiva de la Casa Blanca respecto a los alcances y las motivaciones de su política respecto al régimen persa.

En la conversación, además, Trump volvió a poner en valor tanto el apoyo que percibe de la sociedad israelí como la excepcional naturaleza de los lazos con su gobierno. La entrevista reflejó la importancia que su administración asigna a la cooperación bilateral y multilateral como herramienta para enfrentar los desafíos de la región que abarca el golfo Pérsico y más allá.

La participación militar estadounidense en la región del estrecho de Ormuz, tal como reiteró Trump según consignó Canal 14, se enmarca en una estrategia más amplia que pretende limitar la capacidad operativa y de influencia iraní sobre rutas vitales para el comercio global. La administración norteamericana plantea que solo a través de una presión sostenida y una colaboración internacional se podrán alcanzar los objetivos planteados en relación con la seguridad regional y la reducción de tensiones.

El mandatario concluyó la conversación con elogios hacia el gobierno y la sociedad israelí, remarcando la durabilidad y profundidad de las alianzas forjadas durante su mandato, relación que, según su perspectiva, ha permitido avanzar en acciones coordinadas destinadas a enfrentar desafíos de seguridad compartidos en la región de Medio Oriente.