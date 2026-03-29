Siniakova y Townsend logran el 'Sunshine Double' en el dobles femenino tras ganar en Miami

Miami (EE.UU.), 29 mar (EFE).- La checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend completaron el 'Sunshine Double' después de coronarse como campeonas del dobles femenino en el WTA 1.000 de Miami.

Siniakova y Townsend derrotaron en la final a las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini por 7-6(0) y 6-1 en 1 hora y 19 minutos, aunque el encuentro estuvo detenido durante dos horas y media por causa de la intensa lluvia.

La checa y la estadounidense venían de ganar el torneo de Indian Wells y se convirtieron en la quinta pareja femenina en alcanzar el 'Sunshine Double' este siglo, un hito que requiere ganar el torneo en el desierto californiano y el Miami Open de forma consecutiva.

Siniakova y Townsend lo han logrado cediendo tan solo un set por el camino. Fue el pasado viernes en la semifinal de Miami, en la que tuvieron que remontar a Gabriela Dabrowski y Luisa Stefani para alcanzar la final.

Otras parejas que alcanzaron esta hazaña en el este siglo fueron Lisa Raymond y Rennae Stubbs (2002), Lisa Raymond y Samantha Stosur (2006 y 2007), Martina Hingis y Sania Mirza (2015) y Elise Mertens y Aryna Sabalenka (2019).

Además, la estadounidense Bethanie Mattek-Sands lo logró en 2016, pero con distintas parejas.

Sabalenka completó este sábado el 'Sunshine Double' en la categoría individual, mientras que el italiano Jannik Sinner, número 2 de la ATP, busca este domingo en la final convertirse en el octavo tenista masculino en lograrlo. EFE

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