Francia puede también con Colombia en su gira por Estados Unidos

Tras sellar su novena jornada consecutiva sin derrota, Francia concluyó su gira preparatoria por Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo, logrando, según informó Europa Press, una victoria de 1-3 frente a Colombia este domingo en el Northwest Stadium de Landover, cerca de Washington. El equipo dirigido por Didier Deschamps apostó por una alineación alternativa, lo que no impidió mantener el control ante la selección sudamericana y consolidar una serie de ocho triunfos y un empate en sus compromisos más recientes.

De acuerdo con Europa Press, la selección francesa arrancó el encuentro utilizando varios de los futbolistas suplentes respecto al duelo anterior ante Brasil, lo que permitió probar variantes tácticas y ampliar el fondo de armario a pocos meses del torneo mundial. La crónica publicada por Europa Press detalló que la primera parte del partido mostró a Colombia generando las ocasiones iniciales, con intentos de Luis Díaz y James Rodríguez, pero la efectividad terminó correspondiendo al conjunto europeo.

La superioridad francesa comenzó a materializarse tras un potente remate de Désiré Doué, quien abrió el marcador y alteró la dinámica del partido ante la portería defendida por la selección colombiana. Avanzada la primera mitad, Marcus Thuram amplió la ventaja para Francia tras conectar un cabezazo en una jugada que partió de una mala salida del guardameta cafetero, según reportó Europa Press. Esta acción permitió que la selección dirigida por Deschamps llegara al descanso con una diferencia de dos goles sobre su adversario.

El segundo tiempo continuó con protagonismo francés, cuando una jugada colectiva sirvió para que Doué, acompañado nuevamente por Thuram, anotara el tercer gol para el conjunto galo. Europa Press indicó que, a pesar del dominio azul, el encuentro aumentó su intensidad física tras la reanudación. Colombia consiguió acortar distancias con un gol de Jáminton Campaz, aunque la reacción sudamericana no logró poner en peligro la victoria gala.

La cobertura de Europa Press subrayó que la gestión de Deschamps en la rotación de la plantilla permitió que diversos jugadores sumaran minutos y experiencia en una gira estratégica, ya en la recta final antes del Mundial. Kylian Mbappé participó en los últimos minutos del encuentro, provocando la ovación de los aficionados presentes en el estadio, lo que reforzó el ambiente festivo tras la garantía del resultado y la ausencia de lesiones de consideración a la conclusión del periplo estadounidense.

El saldo de la expedición francesa por suelo estadounidense incluyó, según publicó Europa Press, una victoria previa importante frente a Brasil. Esta serie de resultados refuerza la condición de invicto del combinado francés desde hace nueve partidos, lo que suma confianza al equipo antes de la cita mundialista que, tal como recordó el medio, se celebrará este verano en Estados Unidos.

Europa Press recalcó que el rendimiento de los jugadores menos habituales, así como la fortaleza colectiva exhibida frente a dos contendientes de peso como Colombia y Brasil, posiciona a Francia como un conjunto sólido de cara a la Copa del Mundo. Las decisiones tomadas en materia de alineaciones y las alternativas desplegadas en el campo permiten a Deschamps considerar diferentes opciones tácticas en escenarios de máxima exigencia.

El medio enfatizó la importancia del doblete anotado por Désiré Doué, quien se erigió como figura principal del encuentro ante Colombia. La mención a la actuación destacada del joven jugador añade una variante ofensiva más a las posibilidades de la selección francesa, mientras que Marcus Thuram confirmó su valor dentro del grupo con su tanto y su participación activa en las jugadas de ataque.

El paso por Estados Unidos también sirvió para observar la evolución física y técnica de los jugadores después de una temporada exigente a nivel de clubes. Europa Press señaló la relevancia de no registrar lesiones en la plantilla, lo que permitirá a Deschamps encarar la preparación final para el Mundial con el plantel completo.

La nota de Europa Press concluyó que la victoria francesa frente a Colombia representa un paso adelante en los planes de la selección de cara al reto que supone una nueva edición del torneo mundialista. La combinación de resultados positivos, amplitud de plantilla y rendimiento individual fortalece las aspiraciones de Francia en la competencia más importante del calendario futbolístico internacional.