Fijan hora para reanudar la final entre Sinner y Lehecka tras para por lluvia

Miami (EE.UU.), 29 mar (EFE).- La final masculina del Masters 1.000 de Miami entre el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, y el checo Jiri Lehecka, número 22, e reanudará sobre 18.30 horas (22.30 GMT), según la organización, después de que la lluvia obligara a detener el partido cuando comenzaba el segundo set.

Sinner había ganado el primer set por 6-4 y dominaba 15-30 en el primer juego del segundo al resto, cuando comenzó a llover sobre el Hard Rock Stadium, sede del torneo.

El encuentro se detuvo a las 17.25 horas (21.25 GMT) y aunque las precipitaciones apenas se extendieron por menos de diez minutos, los operarios todavía están secando la pista.

Sinner busca convertirse en el octavo tenista masculino en lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar los torneos de Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

El inicio del partido, previsto para las 15.00 hora local (21.00 CET) ya se había retrasado 90 minutos a causa de la lluvia. EFE

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