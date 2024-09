Shakira da carpetazo a su historia con Gerard Piqué en su última canción, 'Soltera'

Tras sus demoledores dardos en forma de canciones contra Gerard Piqué después de su polémica ruptura en 2022 -'Session #53', 'TQG' o 'Monotonía' son solo algunos ejemplos- Shakira ha pasado página. La artista está feliz y disfrutando de una etapa plena en Miami, a donde se mudó en primavera de 2023 con sus hijos Milan y Sasha. Y lo ha querido gritar a los cuatro vientos con su último tema, 'Soltera', que ha lanzado hace solo unas horas y ya se ha convertido en un nuevo éxito arrollador de la colombiana, en el que deja claro que por el momento -y tras ser relacionada con Lewis Hamilton, Tom Cruise o Lucien Laviscount- lo último que quiere ahora es volver a encontrar el amor. Una canción pegadiza que llevaba días promocionando a través de sus redes sociales acompañada por amigas tan populares como la cantante Annita, la influencer Lele Pons o la modelo Winnie Harlow, que ahora por fin ha visto la luz y en la que desvela lo feliz que está siendo soltera. Y además lanza un mensaje a los que hablan sobre su vida amorosa y asegura que tiene derecho a hacer, ¡lo que quiera!, ya que como reconoce -sin duda, un nuevo dardo a Piqué- al amor le cogió "fobia". A continuación, la letra al completo: Salí pa despejarme, y ya cansada de estar apagada decidí prenderme, cambié de amigos porque los que estaban sólo hablaban de a las malas me tocó aprender que no tengo nada qué perder y cómo ellos también yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. El día está pa' bote y playa y para pasarme de la raya, en la arena sube la toalla, ese plancito nunca falla. Esta nena tiene fans y corazón partío como Sanz. Muchos son los que me tiran pero pocos son los que me dan. Yo ya le di pa poca trayectoria, normal, por razones obvias, al amor lo cogí fobia, perro que me escriba pantallazo y pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar, Pueden opinar pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. Con vista al mar reservé el hotel, ya me prendí con un sólo coctel, me puse poca ropa pa' mostrar la piel, la abeja reina está botando miel. Aún huele a verano y, ¿qué tiene de malo? si eso es para usarlo y, mi cuerpo está diciendo... Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera. Aún huele a verano y, ¿qué tiene de malo? si, eso es para usarlo y, mi cuerpo está diciendo... Aún huele a verano aquí, y eso es para usarlo, sí, hoy algo me gano aquí. Ayy Se pasa rico soltera...

