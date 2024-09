La UEFA multa al Barça con 10.000 euros y un partido sin afición a domicilio por conducta racista

El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB, en inglés) de la UEFA ha sancionado al FC Barcelona, tras estudiar el comportamiento de su afición en el partido contra el AS Mónaco en el Stade Louis II, por una conducta racista --una pancarta nazi-- en parte de su afición y provocando la ejecución de una sanción previa que estaba congelada. Siguiendo el artículo 14(2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, el órgano optó por ejecutar la medida disciplinaria suspendida impuesta por el Comité de Apelación de la UEFA --el pasado 17 de abril-- por el comportamiento racista de los seguidores del FC Barcelona. En la zona de la afición blaugrana del feudo monegasco se vio una bandera con una proclama nazi, jugando con el nombre del técnico alemán del Barça, Hansi Flick, con el lema 'Flick Heil' en alusión al conocido 'Sieg Heil' del nazismo. Una bandera que le costará al FC Barcelona una sanción de 10.000 euros y el no poder vender entradas para su afición para el próximo desplazamiento en la Liga de Campeones. A falta de una respuesta oficial del club, su vicepresidenta Elena Fort ya cargó contra lo sucedido en sus redes sociales. "Indigno. Vergonzoso. Asco y tristeza de que alguien que dice querer al club actúe así. Todo tiene un límite. No se puede repetir nunca más. Nunca más", publicó. "Se prohíbe al FC Barcelona la venta de entradas a sus seguidores a domicilio para el próximo (1) partido de competición UEFA de conformidad con el artículo 26, apartado 3, del Reglamento Disciplinario de la UEFA", apuntó el ente europeo. Además, multan al FC Barcelona con 10.000 euros y la prohibición de vender entradas a sus seguidores a domicilio para otro partido más de competición UEFA. Pero dicha prohibición queda suspendida por un periodo de prueba de un año, a contar desde la fecha de la presente decisión.

