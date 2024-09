La infanta Elena guarda silencio sobre las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación'

Tal y como ha adelantado el medio francés 'Point de Vue' este martes, el Rey Juan Carlos ha dado un paso al frente y ha decidido publicar sus memorias en una editorial francesa. Una autobiografía que se llamará 'Reconciliación', que verá la luz a principios de 2025 y en la que el Emérito repasará en primera persona su infancia y los episodios principales de su reinado desde su proclamación en 1975 hasta su abdicación en su hijo Felipe VI en 2014. Más de 500 páginas en las que el monarca "explica sus errores y sus malas decisiones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir" adelanta la revista gala. "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confiesan y menos aún públicamente" confiesa Don Juan Carlos en sus memorias. "Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia" asegura. Un libro que promete dar mucho que hablar y al que la infanta Elena ha reaccionado con indiferencia, haciendo oídos sordos a las preguntas de la prensa sobre la autobiografía de su padre a su llegada este miércoles a la Fundación Mapfre. Muy seria, la hija del Emérito ha entrado en su puesto de trabajo dando la espalda a la cámara y como suele ser habitual en asuntos relacionados con su familia, dando la callada por respuesta.

