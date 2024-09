Netflix dejará de ofrecer soporte para iPhone con sistema operativo inferior a iOS 17 y algunos iPads antiguos

Netflix ha comenzado a notificar el cese de soporte de su aplicación para iPhone con sistema operativo inferior a iOS 17 y algunos iPads antiguos, que dejarán de recibir actualizaciones y perderán el acceso a los contenidos de películas, series y juegos de la plataforma, a través de la 'app'. La compañía de contenido en 'streaming' está descontinuando su servicio en productos antiguos de Apple, como es el caso de su aplicación para los Apple TV, que dejó de estar disponible a partir del 31 de julio de este año para estos dispositivos de segunda y tercera generación. Ahora, Netflix ha anunciado que ha actualizado la aplicación y, con ello, dejará de ofrecer soporte para los iPhone con sistema operativo inferior a iOS 17, así como para algunos iPads más antiguos. Tal y como han compartido algunos usuarios y ha recogido el medio 9to5Mac, al iniciar la aplicación de Netflix en un iPhone con sistema operativo iOS 16, se muestra una notificación en pantalla con la que la compañía informa de la actualización y señala que, para utilizar la última versión, se ha de instalar en el 'smartphone' el sistema operativo iOS 17 o una versión posterior. Este cambio afecta concretamente a los dispositivos que no pueden actualizar su sistema operativo a iOS 17, como es el caso de los iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus. Según ha trasladado el medio citado anteriormente, las tabletas iPad Pro y iPad 5 de primera generación de Apple tampoco podrán contar con el servicio de Netflix. Con todo ello, en caso de utilizar una versión anterior de la 'app' de Netflix, los dispositivos dejarán de recibir actualizaciones, así como parches para corregir errores u otros problemas de seguridad. Por el momento, Netflix ha comenzado a mostrar esta notificación para advertir del cambio a los usuarios, por lo que aún no ha aplicado el cese de soporte y se puede ignorar la alerta. Además, en caso de querer acceder al servicio, los usuarios podrán abrir su cuenta de la plataforma desde el navegador.

Compartir nota: Guardar Nuevo