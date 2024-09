Guterres asegura que las acusaciones contra la UNRWA son "falsas" y que "no tienen fundamento"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado a la cadena de televisión Al Yazira que las acusaciones contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) son "falsas" y que "no tienen fundamento", en referencia a las continuas denuncias israelíes sobre supuestas colaboraciones entre el organismo y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Las acusaciones contra la UNRWA son falsas y no tienen fundamento", ha declarado Guterres. Poco antes, su portavoz, Stéphane Dujarric, ha expresado durante una rueda de prensa que no podía confirmar las informaciones de Israel sobre que tres miembros de la UNRWA muertos en un ataque contra una escuela en la Franja de Gaza también eran miembros del grupo islamista. Tras ello, el secretario general ha instado a Estados Unidos a añadir "adoptar una postura más firme" hacia el Gobierno israelí con el fin de "obligarles" a acabar con la guerra. "Estamos presenciando impunidad y continuas violaciones de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional", ha añadido. Por último, ha mostrado su confianza en el sistema judicial internacional y ha mostrado su preocupación por las acciones de "muchos miembros del gobierno israelí de socavar la solución de dos Estados" a través de la aprobación de nuevos asentamientos en Cisjordania a pesar de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinase que son ilegales. "Debemos rechazar categóricamente los asentamientos, las apropiaciones de tierras y cualquier anexión de Cisjordania. El Consejo de Seguridad no ha logrado poner fin a los conflictos más intensos de hoy en Gaza, Sudán y Ucrania" ha agregado Guterres.

Compartir nota: Guardar Nuevo