Irán señala a Arabia Saudí que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses" de su territorio

La publicación de Abbas Araqchi en sus redes sociales incluyó una imagen de un avión centinela E-3 AWACS, valorado en 250 millones de euros, tras su destrucción en la base militar saudí Príncipe Salmán, derivada de un derribo reivindicado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Tomando como base este hecho, Araqchi dirigió un mensaje directo a Arabia Saudí exigiendo la salida de las fuerzas estadounidenses del país y cuestionando la capacidad de Washington para garantizar la seguridad en la región. Según informó Europa Press, el ministro de Exteriores persa apeló a lazos de hermandad con Arabia Saudí y argumentó que las tropas norteamericanas no muestran respeto ni hacia los árabes ni hacia los iraníes.

En la comunicación publicada en la noche del lunes, el responsable de la diplomacia iraní calificó a Arabia Saudí como “nación hermana” y reiteró que “es hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses” tanto de Arabia Saudí como de otros puntos estratégicos de Oriente Próximo. Araqchi afirmó que los recientes acontecimientos demuestran, en sus palabras, que Estados Unidos “no puede brindar seguridad alguna” en la región, y enfatizó que los militares estadounidenses tampoco demuestran respeto por las naciones involucradas. Europa Press detalló que la publicación fue acompañada de una imagen del avión de vigilancia estadounidense siniestrado, lo cual refuerza el tono desafiante del mensaje iraní dirigido a Riad.

El jefe de la diplomacia iraní destacó la destrucción del E-3 AWACS, considerado uno de los sistemas de vigilancia más avanzados en la flota militar estadounidense. Araqchi subrayó: “Basta con ver lo que hicimos con su comando aéreo”, en referencia al derribo del aparato y a la incapacidad de los sistemas norteamericanos para proteger sus propios activos en la región. Europa Press consignó que, según Araqchi, las operaciones militares ejecutadas por Irán tienen como objetivo únicamente a “agresores enemigos” y no buscan perjudicar a Arabia Saudí, país que, insistió, merece respeto y consideración como aliado regional.

Este incidente representa un nuevo capítulo desde que Irán se vio envuelto en el conflicto tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, lo que, según reportó Europa Press, intensificó la situación bélica en Oriente Próximo. La reciente destrucción de la aeronave estadounidense constituye un hecho sin precedentes en el marco del actual conflicto, e ilustra la gravedad de las hostilidades abiertas entre Irán y los intereses de Washington en la zona.

De acuerdo con Europa Press, las semanas previas han estado marcadas por una creciente presión militar de Irán sobre países alineados con Estados Unidos. Arabia Saudí, junto con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, han sido escenario de ataques y lanzamientos de proyectiles contra bases e infraestructuras vinculadas a Estados Unidos. Las represalias de Irán han generado preocupación sobre la estabilidad de la región, mientras la presencia militar estadounidense sigue siendo rechazada por sectores del país persa que la consideran fuente de inestabilidad y conflicto.

Europa Press informó que la postura expresada por Araqchi busca remarcar la soberanía regional y fomentar una mayor cooperación entre los países árabes e Irán, en oposición a la influencia militar externa. El mensaje del canciller ha generado diferentes reacciones en la opinión pública y los gobiernos involucrados, dadas las implicaciones estratégicas para la seguridad y la política en Oriente Próximo.

Las declaraciones de Araqchi figuran en un contexto donde la ofensiva israelí-estadounidense y la respuesta iraní han fortalecido los argumentos de Teherán sobre los riesgos de permitir bases extranjeras en suelo nacional o de aliados. Según datos publicados por Europa Press, el incidente en la base Príncipe Salmán se enmarca en una serie de acciones militares calculadas por parte de Irán para demostrar, según Araqchi, la capacidad de respuesta de su país y la vulnerabilidad de las fuerzas estadounidenses en la región.

El mensaje del canciller de Irán acentúa la tensión regional y pone de relieve los dilemas de seguridad en los que se encuentran países como Arabia Saudí, al albergar fuerzas extranjeras bajo la promesa de protección y contraprestaciones estratégicas. Europa Press subrayó que la última ofensiva contra un activo militar de Estados Unidos en suelo saudí alimenta el debate en torno a la conveniencia de mantener la cooperación militar con Washington y la posibilidad de fortalecer alianzas regionales alternativas en respuesta a las nuevas circunstancias.