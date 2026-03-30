Martes 31 de marzo de 2026 (23.04 GMT)

Madrid, 30 mar (EFE).-

ACTUALIZA CON: LIMA, CARACAS, LA HABANA, BRASILIA, ASUNCIÓN, LA PAZ

Teherán/Washington.- La guerra de Irán cumple 30 días sin que haya visos de solución entre mensajes contradictorios por parte del presidente estadounidense Donald Trump e Irán rechazando negociaciones y tratando de formalizar su control sobre el estrecho de Ormuz.

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Beirut.- El grupo chií libanés Hizbulá trata de contener el avance del Ejército israelí en el sur el Líbano, donde los bombardeos aéreos se han vuelto a intensificar en los últimos días sin trazas de una solución negociada a corto plazo.

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Ginebra.- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, se despide del cargo en una rueda de prensa donde hará balance de la labor de la agencia, en el complicado contexto del conflicto en Gaza y las críticas de las autoridades israelíes.

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La Habana.- Cuba espera la llegada a puerto del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin' con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles) en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses.

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La Habana.- Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio.

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Jerusalén.- Rueda de prensa conjunta del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa sobre la celebración de la Pascua en Jerusalén, en medio de las restricciones de acceso a los lugares religiosos en el marco de la guerra con Irán.

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Bucha.- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, visita Ucrania con motivo del tercer aniversario de la matanza de civiles por parte del Ejército ruso en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev.

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Puerto Príncipe.- Seguimiento de la situación tras la matanza de al menos 70 personas perpetrada en Haití por el grupo armado 'Gran Grif' contra una población al norte de Puerto Príncipe.

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Lima.- El primero grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participa en la segunda semana del debate electoral.

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Miami.- Las organizaciones Digital News Association (DNA) y la Asamblea de Resistencia Cubana (ARC) presentan un informe sobre el crecimiento de la desinformación rusa en medios en español en Latinoamérica y sus implicaciones para los movimientos sociales en Cuba, Venezuela y Nicaragua en medio de la presión de Estados Unidos a estos países.

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Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina publica este martes el dato de incidencia de la pobreza y de la indigencia correspondiente al segundo semestre de 2025, después de que la pobreza en la población urbana se situara en el 31,6 % en la mitad del año pasado.

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Brasilia.- El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en febrero.

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Nairobi.- Médicos sin Fronteras (MSF) presenta en Nairobi su nuevo informe sobre el uso "sistemático" de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur, cuando se acerca el tercer aniversario de la devastadora guerra civil que golpea al país.

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Miami (EEUU).- A un día del lanzamiento de Artemis II, la NASA actualiza las condiciones previstas para esta misión de diez días que orbitará la Luna y que supone el primer paso para que el hombre vuelva a pisar la superficie de este satélite tras más de medio siglo.

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Nueva York.- Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología.

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Tokio.- La secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo, se estrena este miércoles 1 de abril en todo el mundo con la participación de intérpretes como Anya Taylor-Joy y Chris Pratt para narrar las aventuras de Mario y sus amigos.

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Los Ángeles (EEUU).- Un minuto después de sobrevivir a su muerte, Grace (Samara Weaving) descubre que el juego nupcial aún no termina en 'Ready or Not 2: Here I come' ('Noche de bodas 2'), la pesadilla en la que deberá luchar codo a codo con su hermana Faith (Kathryn Newton) para escapar de una nueva cacería familiar.

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Ciudad de México.- Mexicanos acuden a La Viga, el mercado de pescados y mariscos más grande de América Latina, en busca de los mejores precios para sus comidas de Cuaresma y con el objetivo de conservar la tradición mientras intentan esquivar el impacto de la inflación en México.

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Lima.- La Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas realizan en Lima el homenaje 'Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado', en honor al escritor peruano, premio Nobel de Literatura en 2010.

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Caracas.- El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, comienza una visita a Venezuela, la primera de un funcionario de un Gobierno de la Unión Europea al país latinoamericano después de la captura de Nicolás Maduro, en enero pasado, y cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha restablecido las relaciones con EE.UU.

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12:30h. La Habana.- CUBA RELIGIÓN - Rueda de prensa de representantes de iglesias protestantes al final de su visita a Cuba.

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Brasilia.- BRASIL ELECCIONES.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una reunión de su gabinete para despedirse de la mitad de sus ministros, que empezarán a hacer campaña para las elecciones de octubre.

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Asunción - PARAGUAY SEMANA SANTA - La Municipalidad de Asunción invita a una degustación de chipas, unos panes tradicionales elaborados a base de almidón de mandioca o yuca, cuya elaboración congrega a las familias paraguayas durante la Semana Santa.

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La Paz.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- Aficionados en Bolivia siguen el partido de su selección contra Irak en un partido de vida o muerte para acceder a una plaza al Mundial 2026.

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epp/EFETV

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