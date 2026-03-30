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Opositores esperan que presencia de EEUU en Caracas impulse cambios en pro de venezolanos

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Caracas, 30 mar (EFE).- Opositores venezolanos celebraron este lunes la reanudación oficial de las operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y dijeron esperar que la presencia del país norteamericano impulse cambios en favor de los ciudadanos en la nación petrolera.

El partido Primero Justicia (PJ) confía en que la presencia estadounidense "sirva como garantía para que la transición se concrete, acompañando la construcción de instituciones fuertes y apartidistas" que lleven a Venezuela a "unas elecciones libres y democráticas".

En su mensaje publicado en X, PJ expresó que la reapertura de la embajada "será el inicio de una duradera relación comercial, social y política que ayudará a la familia venezolana a ser parte importante del mundo libre".

El partido Un Nuevo Tiempo (UNT) también celebró la reanudación de las operaciones, lo que espera sea "un catalizador para la transformación del país hacia un camino de progreso, prosperidad y reencuentro".

"¡Unidos, hagamos grande a Venezuela!", agregó UNT en X, con una frase parecida al "Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo)" del presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, Darwin González, alcalde del municipio Baruta -donde se encuentra la sede diplomática-, dijo en Instagram que se trata de una "gran oportunidad no solo para la diplomacia, sino también para la inversión".

"Para nosotros como municipio Baruta es un verdadero honor ser el epicentro de esta gran noticia, en donde próximamente acogeremos a todos para que puedan realizar sus diferentes trámites", señaló.

En ese sentido, afirmó que "próximamente miles de venezolanos no tendrán que viajar al exterior para hacer sus trámites consulares, sino que lo podrán hacer" en Caracas, en las oficinas de EE.UU..

La embajada aseguró este lunes que buscará vincular a empresarios de ambos países, así como comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil de Venezuela.

El equipo de la legación estadounidense indicó que retomar las operaciones en Venezuela da la oportunidad de hacer el trabajo diplomático fundamental, así como abrir oportunidades de empleo en la sede diplomática.

Igualmente, señaló que seguirá reconstruyendo sus instalaciones para brindar servicios consulares "en un futuro".

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la embajada venezolana en EE.UU., custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Delcy Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre sus países, rotas desde 2019. EFE

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