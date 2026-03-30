Gobierno de Bolivia cambia a presidente de estatal YPFB en medio de crisis de combustibles

La Paz, 30 mar (EFE).- El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, decidió este lunes cambiar al presidente de la estatal petrolera YPFB, Yussef Akly, y en su lugar fue designada Claudia Cronenbold, en medio de los problemas reportados desde hace meses por la calidad del combustible que se vende en el país.

Paz tomó juramento a Cronenbold en La Paz, minutos después de que el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, anunció el cambio en la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), además de otras medidas adicionales sobre la provisión de carburantes.

El mandatario agradeció a Akly por su trabajo en esta "primera etapa" desde el cambio de Gobierno en noviembre pasado y también a Cronenbold "por apostar por el país como siempre lo ha hecho en su carrera profesional".

Paz sostuvo que ahora inicia "un segundo tiempo para YPFB" con objetivos y "sueños", como el que Bolivia pueda producir su propia gasolina y que la petrolera estatal recupere su "rol" como una empresa "pujante".

"Estaremos firmes para respaldar toda la lucha que sabemos va a ser muy dura contra la corrupción que hay en la estatal, para recuperar una empresa estatal para los bolivianos y que deje de ser una empresa de unos cuantos grupos de poder", agregó el gobernante.

A su turno, Cronenbold manifestó su "total compromiso y dedicación" para hacer "un buen papel en una empresa estratégica y muy importante" como YPFB.

Previamente, el ministro Medinaceli destacó ante los medios la trayectoria de más de 20 años de la nueva titular de YPFB y la valoró como un "ejemplo de liderazgo femenino en una industria estratégica".

Cronenbold es la segunda mujer que ocupa el alto cargo ejecutivo en YPFB, ya que en octubre de 2020, el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-202) designó en ese puesto a Katya Diederich.

Por otra parte, Medinaceli anunció que se firmarán nuevos contratos "y con más variados proveedores de gasolina de mayor octanaje sin modificar el precio".

Además, informó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) planificará la limpieza de tanques en todos los surtidores de combustibles mediante un calendario "que garantice el abastecimiento sin suspenderlo en ninguna zona del país".

Según el ministro, también se "acelerará" el resarcimiento del Estado a los propietarios de vehículos que reportaron daños a causa del combustible contaminado y también se agilizará la implementación de equipos de conversión para el uso de gas natural vehicular (GNV) para el transporte público y privado.

Otras medidas anunciadas fueron la aprobación de un decreto que permitirá la importación de vehículos que funcionan con diésel "de menos de 4.000 de cilindrada" y la creación de un "equipo de supervisión permanente de hidrocarburos".

El cambio en YPFB y los anuncios del Gobierno ocurren en medio de los problemas reportados por miles de usuarios que denunciaron daños en los motores debido a la mala calidad de la gasolina, que, según la empresa estatal, tiene elevados niveles de goma y manganeso.

La semana pasada, los sindicatos de transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto pararon y bloquearon calles durante dos días para protestar contra la mala calidad del combustible y exigir que se agilice la compensación estatal por los daños causados por los carburantes.

Según información oficial, Bolivia importa casi el 100 % de diésel y el 60 % de gasolina para su mercado interno, desde países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Estados Unidos. EFE