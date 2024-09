Israel publica un vídeo de un túnel de Hamás en el que seis rehenes fueron encontrados muertos

El Ejército de Israel ha publicado este martes un vídeo de un túnel del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el barrio de Tel al Sultán en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, en el que seis rehenes fueron encontrados sin vida por las fuerzas israelíes. En el vídeo, el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, baja con una cuerda por un túnel a 20 metros bajo tierra ubicado en una habitación infantil de una casa gazatí. "Sabemos que entre dos y seis terroristas estaban aquí con los rehenes", explica. Hagari asegura que en este túnel de 120 metros de largo los milicianos de Hamás "ejecutaron" a los rehenes. "Estuvieron en este túnel en condiciones horribles donde no hay aire para respirar y donde uno no se puede poner de pie", afirma. El vídeo, en el que aparecen objetos utilizados durante el tiempo de cautiverio de los rehenes, ha sido mostrado recientemente a las familias de los rehenes, así como a miembros del gabinete israelí, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Las fuerzas israelíes encontraron los cuerpos de seis rehenes, entre ellos un ciudadano de nacionalidad israelí-estadounidense, que permanecieron en manos de Hamás tras ser secuestrados durante la celebración del festival de música electrónica Supernova el 7 de octubre. Elhanan Danino, el padre de uno de estos rehenes, Uri Danino, mantuvo una tensa conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la que le acusó de estar más preocupado por su supervivencia política que por el futuro del país, según las grabaciones difundidas por los medios israelíes.

