El Gobierno israelí vota a favor de mantener tropas en la frontera gazatí con Egipto

Jerusalén, 30 ago (EFE).- El gabinete de seguridad israelí voto anoche a favor de mantener una presencia continuada de tropas en el corredor de Filadelfia, la frontera gazatí colindante con Egipto, en caso de un acuerdo de tregua y liberación de rehenes.

Según un funcionario de la Oficina del primer ministro y testigos de la reunión, citados por medios locales, ocho ministros votaron a favor y el único voto en contra fue el del ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El radical ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se abstuvo, aparentemente al considerar la postura del primer ministro, Benjamín Netanyahu, como no suficientemente dura.

“Después de casi un año de negligencia, Netanyahu no pierde ni una sola oportunidad de garantizar que no habrá un acuerdo”, afirmó hoy el foro que representa a familias de los rehenes al conocerse la votación. "No pasa un día sin que Netanyahu no tome medidas concretas para poner en peligro el regreso a casa de todos los rehenes".

Según medios locales, Netanyahu habría argumentado durante la votación que Hamás pudo perpetrar el ataque del 7 de octubre porque Israel no tenía control sobre el corredor de Filadelfia, y que esta decisión hará un acuerdo más plausible ya que Hamás sabrá que tendrá que ceder si quiere una tregua.

El pasado 25 de agosto, tanto la delegación israelí como la de Hamás abandonaron El Cairo sin avances -tras una cumbre con los mediadores de Catar, EE.UU. y Egipto- ante la negativa de Hamás de permitir la presencia permanente de tropas israelíes en la divisoria con Egipto; una demanda reciente de Netanyahu.