Joel Martín roza el bronce en -58 kilos K44 del taekwondo de Paris 2024

El taewkondista español Joel Martín estuvo cerca de tener el mejor de los debut posibles en unos Juegos Paralímpicos y este jueves rozó la medalla de bronce en los -58 kilos K44 de Paris 2024, cayendo en su combate final al que llegó 'tocado' de su rodilla. El catalán comenzó muy bien su andadura en el idílico escenario que representa el 'Grand Palais' y en su primer combate paralímpico de su carrera apenas dio opciones al representante de Níger Jabirou Ide Oumarou, al que derrotó en octavos por un claro 30-13. Esta victoria le garantizó el tener al menos ya asegurada la repesca antes de medirse a un rival de mucho potencial como el turco Ali Can Ozcan, segundo cabeza de serie y que le cerró el paso a las semifinales pese a la resistencia del español, que estuvo con opciones hasta el final antes de perder por 22-16. Lo peor, sin embargo, fue que se hizo daño en la rodilla y eso le lastraría al final pese al descanso de unas horas antes de volver a la acción para su combate de repesca ante el japonés Mitsuya Tanaka, que fue muy igualado y se decantó finalmente del lado del catalán, al que le quedaba un último paso para lograr subir al podio. Pero el taiwanés Xiang Wen Xiao, quinto favorito, no le dejó cumplir su sueño, de nuevo con merma física, al derrotarle por 16-8 en un combate que se decidió en el último minuto y medio. "Hemos trabajado bien y no ha salido como queríamos por un tema de lesión. He bajado el ritmo y no he metido intensidad, pero tuve buenas sensaciones hasta los últimos segundos. Me lesioné en la rodilla contra el turco, ya me dolía al apoyar, no podía recoger la pierna y me ha perjudicado en este combate", lamentó Martín. Al catalán le gustó "bastante" el trabajo que ha llevado a cabo para esta cita. "Sobre todo mi forma de pensar porque yo antes iba muy a lo loco, no me sentía seguro de mí mismo y siempre me reservaba. Ahora en unos Juegos no te puedes reservar nada y gracias a eso supongo que ha sido esta mejora. Me llevo muchísimo aprendizaje para seguir trabajando o seguir mejorando el estilo de combate que yo tengo y ahora a pensar en las próximas competiciones y en Los Ángeles", sentenció.

