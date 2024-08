Sebastián Yatra echa balones fuera al preguntarle por su supuesto amor por Bu Cuarón

"Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y los quieres tanto... Y todo es tan increíble... Pero a veces se termina, a veces se acaba y no pasa nada" decía Aitana Ocaña en uno de sus últimos conciertos, rompiendo a llorar y dejando entrever que su relación con Sebastián Yatra había llegado a su fin. Tras conocer esta sorprendente noticia a principios de agosto, los medios de comunicación apuntaron como una de las posibles causas de esta ruptura a que el cantante podría tener una nueva ilusión... y ¡atención! porque es conocida. Se ha relacionado a Yatra con la cantante mexicana Bu Cuarón, con quien se le ha visto en actitud cariñosa, pero lo cierto es que hasta el momento no hay una confirmación. Al menos de manera pública. Algo que no es de extrañar, ya que siempre ha mantenido su vida privada en un segundo plano. Europa Press le ha podido preguntar en exclusiva al artista sobre este supuesto romance con Bu y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención la actitud que ha tenido. Lejos de responder, el cantante mostraba su mejor sonrisa. Eso sí, guardaba silencio cuando se le comentaba la historia de amor que habría comenzado Aitana con Biel Juste, de la que tampoco ha habido una confirmación por parte de la joven..

