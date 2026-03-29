Israel asegura que completará los bombardeos sobre las fábricas militares iraníes "en unos días"

De acuerdo con declaraciones recientes del portavoz militar israelí, Effie Defrin, recogidas por el periódico 'Times of Israel', la campaña internacional dirigida por Israel y Estados Unidos contra la infraestructura militar de Irán dejará al régimen de Teherán sin capacidad inmediata para reconstruir su arsenal armamentístico. Defrin aseguró que esta ofensiva conjunta, lanzada hace un mes, ya ha destruido la mayor parte de la base productiva de armas del país persa, y anticipó que los bombardeos a las fábricas militares concluirán en los próximos días.

Según publicó 'Times of Israel', el Ejército israelí estima haber atacado "aproximadamente el 90%" de los emplazamientos donde Irán desarrolla armamento dirigido contra Israel. El portavoz militar detalló que "miles" de objetivos militares iraníes han sido alcanzados desde el inicio de la operación, que comenzó el 28 de febrero y ha contado con la colaboración de fuerzas estadounidenses. Los ataques han derivado en la destrucción de activos estratégicos para Irán en materia de defensa, afectando significativamente su capacidad de producción de armas e impidiendo la rápida reposición de su arsenal.

El medio israelí reportó que la infraestructura energética de Irán también ha sufrido daños importantes en las últimas horas. Entre los nuevos blancos de los bombardeos se encuentran una planta de agua pesada, una fábrica de óxido de uranio concentrado, dos fábricas de acero y una central nuclear localizadas en diversos puntos del territorio iraní. La ofensiva sobre objetivos críticos de la industria militar y del sector energético forma parte de la estrategia conjunta diseñada para debilitar la operatividad de Irán y limitar su capacidad de respuesta y recuperación.

Las autoridades iraníes han confirmado, según consignó 'Times of Israel', que los ataques han provocado más de 1.500 muertos, afectando tanto a militares como a figuras de alto rango del Gobierno. Entre las víctimas se encuentran líderes fundamentales para la estructura de poder del país, destaca el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, junto a otros altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad.

Aunque la operación militar avanza bajo la premisa de desmantelar la capacidad ofensiva de Irán, la ofensiva ha impactado también instalaciones relacionadas con el desarrollo y producción de componentes nucleares y materiales asociados a posibles programas de enriquecimiento, según lo informado por el medio israelí. La destrucción de fábricas de acero y de instalaciones energéticas constituye, a juicio de portavoces militares israelíes, una táctica destinada a prolongar el tiempo que Irán necesitaría para rehabilitar su infraestructura militar.

La continuidad de los bombardeos y la magnitud de los daños infligidos están orientados, según detallaron fuentes israelíes al 'Times of Israel', a impedir que Teherán recupere en el corto plazo las capacidades perdidas. Las estimaciones del portavoz militar Effie Defrin insisten en que la mayor parte de las capacidades productivas iraníes quedarán inutilizables durante un periodo prolongado y que estos resultados modificarán sustancialmente el equilibrio de fuerzas en la región.