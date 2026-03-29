Agencias

Unas 8 millones de personas en EE.UU. participaron en las marchas anti-Trump 'No Kings'

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Washington, 28 mar (EFE).- Al menos 8 millones de personas participaron en las marchas en contra del Gobierno de Donald Trump 'No Kings', según detallaron los organizadores a medios estadounidenses.

El movimiento, que engloba decenas de organizaciones y activistas demócratas convocaron más de 3.300 protestas en los 50 estado de EE.UU. para repudiar lo que llaman "autoritarismo" del presidente Donald Trump.

Los manifestantes denunciaron en esta tercera edición de la jornada la "guerra ilegal" que Trump comenzó justo hace un mes en Irán, lo que ha implicado una subida de los combustibles e inflación, además de reafirmar sus críticas contra los "abusos" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

La Casa Blanca desestimó las protestas, calificándolas de "sesiones de terapia" para el "trastorno por Trump", un término utilizado por el presidente Trump y el oficialismo para burlarse de la oposición.

Los organizadores aún no han entregado cifras oficiales de participación, pero cientos de personas en ciudades como Nueva York, Washington DC, Minneapolis, Chicago y Los Ángeles participaron en la jornada.

Las manifestaciones en Estados Unidos ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles. EFE

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