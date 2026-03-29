Al menos un muerto por un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Bélgorod

El incidente que afectó a los habitantes de Graivoron involucró dos impactos aéreas en rápida sucesión. Un coche, tras ser alcanzado por un dron de tipo FPV, comenzó a arder y, mientras los vecinos intentaban sofocar el fuego, un segundo dispositivo aéreo no tripulado impactó en la misma zona, lo que resultó mortal para una persona. Este suceso forma parte de una serie de ataques recientes en regiones colindantes a la frontera entre Rusia y Ucrania, donde la intensidad de los enfrentamientos ha generado elevada preocupación en las comunidades locales.

Según reportó el medio Europa Press, al menos un civil falleció tras un ataque con drones atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Bélgorod, situada aproximadamente 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania. Las autoridades rusas han catalogado la acción como un ataque "terrorista". El responsable regional, Viacheslav Gladkov, confirmó la muerte del civil mediante un mensaje por Telegram y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. Gladkov detalló que, tras el impacto inicial y el incendio subsiguiente, los residentes resultaron sorprendidos por la segunda explosión, la cual causó el fallecimiento.

Europa Press comunicó que los continuos ataques aéreos entre Ucrania y Rusia persisten tras cuatro años de guerra, con intercambios frecuentes en zonas fronterizas. A la vez, la región de Jersón fue escenario de otro ataque letal, donde una mujer de 71 años perdió la vida y al menos seis personas resultaron heridas, según informó el gobernador local, Vladimir Saldo. La localidad de Liubimovka fue identificada como el lugar de estos hechos, y entre los heridos figura un hombre de 73 años. Todos los lesionados recibieron traslado inmediato a hospitales de la zona para recibir asistencia médica, precisó la misma fuente.

No solo se contabilizaron bajas humanas, sino también daños materiales importantes. Las autoridades confirmaron que un almacén que almacenaba 700 toneladas de grano en Blagoveshchenka sufrió un incendio debido al ataque, además de la destrucción total de dos camiones. El gobernador de la región indicó que los equipos de emergencia lograron controlar los incendios en torno a estos activos sin que se produjeran más víctimas ni heridos durante la gestión del siniestro.

Desde el inicio de la ofensiva militar en Ucrania el 24 de febrero de 2022, el gobierno ruso ha manifestado que sus operaciones buscan dar protección a los habitantes de las áreas de Donetsk y Lugansk, al tiempo que argumenta estar respondiendo a lo que denomina amenazas de seguridad procedentes de la ampliación de la OTAN hacia el este, detalló Europa Press. Del mismo modo, tanto la región de Bélgorod como las de Briansk, Kursk y Voronezh han denunciado regularmente ataques con drones, lanzamiento de proyectiles y incursiones procedentes de territorio ucraniano. Esta situación, según registros de Europa Press, ha provocado desplazamientos puntuales de residentes que se ven obligados a buscar refugio en zonas consideradas más seguras.

Los incidentes ilustran el alto grado de tensión que persiste en las áreas fronterizas, donde la población civil afronta los riesgos derivados del uso recurrente de drones y artillería. La persistencia de ataques en ambas direcciones ha agravado el impacto sobre infraestructuras y ha dificultado el mantenimiento de condiciones de seguridad para los habitantes de estas regiones, según la información recopilada por Europa Press. En este contexto, la continua escalada mantiene a las comunidades en alerta ante posibles nuevos episodios de violencia o daños materiales.