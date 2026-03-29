República Dominicana

Autoridades extraditan a dominicano buscado por narcotráfico en Estados Unidos

La operación se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, donde el ciudadano dominicano fue puesto bajo custodia estadounidense tras un proceso coordinado con organismos judiciales y de seguridad de ambos países

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Las autoridades de República Dominicana extraditaron a Christian Antonio Reynoso Pérez a Estados Unidos por cargos de narcotráfico internacional en Florida. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
Las autoridades de República Dominicana extraditaron a Christian Antonio Reynoso Pérez a Estados Unidos por cargos de narcotráfico internacional en Florida. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Autoridades de la República Dominicana entregaron este sábado a Christian Antonio Reynoso Pérez a funcionarios de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), tras acusaciones de narcotráfico internacional en el estado de Florida.

La operación contó con el respaldo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), informó la Dirección de Comunicaciones de la DNCD por medio de un comunicado de prensa.

La coordinación para realizar la extradición de Reynoso Pérez se sustentó en un precedente jurídico y en una estrategia bilateral consolidada entre ambas naciones. El procedimiento se realizó tras la emisión del decreto 71-26 del Poder Ejecutivo y la orden de captura dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Este tipo de colaboración ya se había observado en acciones previas, cuando Dominicana reforzó su política de cooperación judicial con EE.UU., apuntando a una vigilancia más estricta sobre delitos transnacionales.

El proceso judicial contra Reynoso Pérez incluye delitos de posesión, distribución y tráfico internacional de drogas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
El proceso judicial contra Reynoso Pérez incluye delitos de posesión, distribución y tráfico internacional de drogas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD informó que Reynoso Pérez enfrenta, en el tribunal del Distrito Meridional de Florida, cargos por asociación delictuosa para importar cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína.

“El dominicano está acusado de asociación delictuosa para importar hacia los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, posesión, distribución y otros delitos en un tribunal de Distrito de Estados Unidos, para el Distrito Meridional de Florida”, expusieron las autoridades en una nota.

Adicionalmente, el proceso judicial abarca presuntos delitos de posesión, distribución y otros cargos conexos relacionados con el tráfico internacional de drogas. Las autoridades caribeñas aseguraron que la extradición no solo obedece al cumplimiento de una solicitud estadounidense, sino que responde a una política de fortalecimiento de la cooperación contra el crimen organizado trasnacional.

La extradición de Reynoso Pérez implicó un operativo de seguridad coordinado por unidades especiales de la DNCD, que trasladaron al detenido hasta la terminal aérea.

La PGR confirmó que la entrega a funcionarios estadounidenses se produjo después de la aprobación del decreto presidencial mencionado y luego del fallo.

Tras el ingreso a jurisdicción estadounidense, el ciudadano dominicano abordó un vuelo comercial con destino a la ciudad de Miami, iniciando allí el procedimiento judicial solicitado por las autoridades de Florida.

El operativo de extradición incluyó medidas de seguridad especiales y la coordinación entre la DNCD y funcionarios estadounidenses. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
El operativo de extradición incluyó medidas de seguridad especiales y la coordinación entre la DNCD y funcionarios estadounidenses. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha antidrogas

La entrega de Christian Antonio Reynoso Pérez a las autoridades norteamericanas constituyó una manifestación concreta del refuerzo en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico, al lavado de activos y a la criminalidad organizada transnacional.

Según la comunicación oficial de la DNCD, el arresto y extradición del acusado derivaron en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países y la consolidación de mecanismos conjuntos para enfrentar delitos de alto impacto regional.

A comienzos de febrero autoridades también concretaron las extradiciones de los dominicanos Luis Manuel Febles Peralta y Christian Antonio Reynoso Pérez a los Estados Unidos, así como la del polaco Szymon Tomkiel a la República de Polonia.

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