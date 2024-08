Previa del Canadá - España

La selección española de waterpolo femenino empieza lo 'bueno' en estos Juegos Olímpicos de Paris 2024 con su duelo de cuartos de final contra Canadá (14.00), un duelo al que las jugadoras españolas llegan invictas y como favoritas, sobre el papel, ante unas norteamericanas que pueden jugar la baza de no tener la misma presión encima. Después de una fase de grupos impoluta, España llega a los cruces animada por el buen juego más allá de los resultados. Pero eso sí, en esta hora de la verdad, a todo o nada en cada partido, deben seguir creciendo porque muchas selecciones, si no todas, las pueden señalar como favoritas. En Tokyo 2020 fueron medalla de plata, perdiendo la final ante una potente Estados Unidos que dejó de ser 'verdugo' de las españoles aquí, en París. En la eliminatoria previa, en el Grupo B liderado por las de Miki Oca, éstas ganaron por 13-11 a las estadounidenses para romper la mala racha previa. Más foco mediático todavía para una España acostumbrada a lidiar con esa presión extra y que sabe que, si dudan o bajan el nivel, pueden irse a casa sin premio en un entrar y salir de la piscina. Canadá puede que está medio peldaño por debajo, pero deberá quedar confirmado en el agua. Si España se planta aquí en cuartos de final sin perder, tras ganar a Francia (15-6), Estados Unidos, Grecia (10-8) e Italia (13-11), Canadá llega como cuarta y última clasificada dentro de su Grupo A, con una única victoria contra la colista China (12-7). Australia, y sobre todo Hungría y Países Bajos las arrollaron. Aún así, no debe confiarse, para nada, un equipo español que en el Mundial de 2022 en Budapest ya era una de las favoritos y fue quinto. Mismo resultado que cosecharon en los Juegos de Río 2016, pese a la plata de Londres 2012 que sí recuperaron en Tokyo 2020. Empieza la hora de la verdad, empieza lo bueno; que España disfrute en el agua. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. CANADÁ: Gaudreault (p), Vulpisi (p); Lekness, Crevier, Wright, Mimides, McDowell, Bakoc, Lemay-Lavoie, McKelvey, Browne, Paul y la Roche. ESPAÑA: Ester (p), Terré (p); Piralkova, Espar, Ortiz, Pérez, Crespí, Ruiz, Peña, Forca, Camus, García y Leitón. --PISCINA: Paris La Defense Arena. --HORA: 14.00/TVE.

