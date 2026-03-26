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Los estadounidenses Sun Ra Arkestra actuarán en el Festival de Jazz de Vitoria

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Vitoria, 26 mar (EFE).- El grupo estadounidense Sun Ra Arkestra, en activo desde mediados de la década de 1950 y con más de cien álbumes en su haber, actuará el jueves 16 de julio en la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria.

La banda, conocida mundialmente por sus presentaciones en vivo, en las que combinan el swing, el free jazz "de la era espacial", el bebop, baile, y una puesta en escena afrofuturista, centrará su actuación en su último trabajo lanzado el año pasado 'Lights On A Satellite'.

Fundado por el compositor Sun Ra, fallecido en 1993, el grupo está considerado el pionero del afrofuturismo. En la actualidad está dirigido por el saxofonista Marshall Allen, miembro desde 1958, que cuenta con el apoyo de más de una docena de músicos más. Allen, de 101 años, no acompaña al grupo en sus giras europeas, con lo que no estará en Vitoria.

El Festival de Jazz ha anunciado además otras dos incorporaciones al cartel de este año: el cuarteto de Irene Reig, que actuará el jueves antes de Sun Ra Arkestra, y el dúo Magalí Sare y Manel Fortiá, que tocará el viernes.

La saxofonista catalana Irene Reig y su cuarteto "se ha consolidado como una de las revelaciones del jazz nacional". Reig editado cinco discos con composiciones originales y "arreglos llenos de personalidad y frescura" y ha participado en una decena de grabaciones con otras bandas. En Vitoria presentará su último disco, 'Ànima'.

Por su parte, la cantante Magalí Sare y el contrabajista Manel Fortià se encargarán de calentar el pabellón de Mendizorrotza el viernes antes de la actuación estelar de Rubén Blades. Este dúo presenta un proyecto que consigue recrear el universo sonoro del folclore iberoamericano adaptado al siglo XXI.

Su repertorio incluye desde adaptaciones de tangos y boleros conocidos hasta transformaciones de canciones tradicionales de Menorca y Portugal, además de presentar composiciones originales inspiradas en poemas. EFE

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