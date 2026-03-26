Letonia convoca al encargado de negocios de Rusia para protestar por la entrada de un dron en su espacio aéreo

El Ministerio de Exteriores de Letonia ha informado que la noche del 25 de marzo un dron ingresó en el espacio aéreo letón y terminó estrellándose en territorio de la república báltica, en un hecho que no provocó víctimas ni daños materiales. Esta situación generó una reacción inmediata de las autoridades letonas, quienes convocaron al encargado de negocios de Rusia en el país para expresar su protesta formal ante este incidente aéreo. Según informó la agencia Europa Press, la presencia del artefacto ha sido interpretada en Riga como parte del incremento de riesgos impredecibles para la seguridad regional derivados de la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Europa Press detalló que, durante el encuentro diplomático, el Gobierno letón comunicó al representante ruso que considera la entrada del dron un ejemplo concreto de los peligros que genera la invasión rusa de Ucrania más allá de las fronteras ucranianas. La cancillería letona afirmó que “Rusia está creando peligros impredecibles e incidentes de seguridad en una región mucho mayor”, remarcando la preocupación existente en las repúblicas bálticas ante la posibilidad de que la escalada militar alcance sus territorios.

En el mismo comunicado, el Ministerio de Exteriores letón reiteró su condena a los ataques lanzados por Rusia sobre infraestructuras civiles en distintas provincias ucranianas, incluyendo Leópolis, y remarcó la gravedad de la muerte de civiles y la destrucción de emplazamientos que figuran en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El comunicado sostiene: “Esto se enmarca en los bárbaros ataques de Rusia no solo contra el pueblo ucraniano, sino contra sus profundas raíces culturales”. Europa Press consignó que Letonia ha vinculado el episodio del dron directamente con la campaña militar rusa en Ucrania, que comenzó tras la orden emitida por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022.

La posición del Gobierno letón incluyó una valoración del conflicto en Ucrania como una “flagrante violación del Derecho Internacional de la Carta de Naciones Unidas”, según redactó la cartera diplomática en el comunicado divulgado por Europa Press. Las autoridades requirieron el cese de la agresión y la retirada completa de las tropas rusas del territorio ucraniano reconocido internacionalmente, insistiendo en que solo mediante el respeto al marco legal internacional se podrá garantizar la seguridad en la región.

El incidente con el dron ocurrió en un contexto de intensificación de ataques y contraataques entre Rusia y Ucrania, alineado con una tendencia de episodios transfronterizos que mantienen en estado de alerta a los países limítrofes con el conflicto. Europa Press explicó que la noche del miércoles estuvo marcada por una serie de hostilidades cruzadas, lo que refuerza la percepción en las capitales bálticas de que la guerra presenta amenazas directas para su propia estabilidad.

Letonia, al igual que otros estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN, ha manifestado reiteradas veces su apoyo a Ucrania y ha solicitado a la comunidad internacional una respuesta unificada frente a las acciones rusas. Medios internacionales recogieron las declaraciones del gobierno letón en las que se enfatiza que las consecuencias de la invasión van más allá de las fronteras ucranianas y que la seguridad de Europa Central y del Este se encuentra directamente condicionada por la evolución del conflicto.

Además de la protesta formal dirigida al personal diplomático ruso, Letonia utilizó el incidente para recordar la importancia de salvaguardar el territorio y el espacio aéreo de los países aliados. Según Europa Press, el Ministerio de Exteriores subrayó la necesidad de fortalecer los sistemas de defensa y coordinación entre los países afectados o potencialmente expuestos a transgresiones similares. El comunicado recalca el rechazo a que terceros estados queden expuestos involuntariamente a riesgos militares debido al avance de la ofensiva rusa.

La ocurrencia del incidente ha elevado también la preocupación respecto al cumplimiento de las normas de derecho internacional aplicables a la conducción de las hostilidades y la protección de las infraestructuras civiles fuera de la zona de conflicto principal. Europa Press remarcó que Letonia vio la violación de su espacio aéreo como un paso adicional en el deterioro de las garantías de seguridad regionales, al considerar que los episodios fortuitos pueden derivar en crisis más profundas, sobre todo mientras persistan los ataques rusos en territorio ucraniano.

El gobierno letón, según recogió el medio, reiteró su solidaridad con Ucrania y su intención de mantener una posición firme frente a todo tipo de acciones que impliquen transgresiones territoriales o atentados contra la integridad cultural y humana de los países vecinos.