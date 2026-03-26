Detenido un hombre en Málaga por agredir sexualmente a dos jóvenes vulnerables

Málaga, 26 mar (EFE).- Un hombre de 42 años ha sido detenido en Málaga por la Policía Nacional por presuntas agresiones sexuales a dos chicos jóvenes en situación de vulnerabilidad, uno de ellos con la capacidad de comprensión "limitada" que estuvo una semana a merced del sospechoso y cuya familia había denunciado su desaparición.
Uno de los jóvenes logró escapar de un vehículo en marcha cuando el arrestado le practicó tocamientos, pero el otro, que también se había subido al vehículo del desconocido, (según se conoció durante la investigación), estuvo una semana desaparecido, ha informado la Policía Nacional este jueves. EFE
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