Tipsa realiza 4 millones de envíos del sector salud y farma hasta octubre de 2025, un 4% más que en 2024

El desarrollo de soluciones logísticas especializadas para el transporte sanitario ha cobrado protagonismo en los planes estratégicos de Tipsa, que ha diseñado un sistema integral orientado a garantizar la seguridad y la trazabilidad de los productos durante todo el proceso de envío. Según publicó la compañía, este servicio ha sido clave para responder a las necesidades específicas de laboratorios, distribuidores, farmacias y empresas de sectores vinculados a la salud. La noticia principal es el incremento del volumen de entregas realizadas por Tipsa en el ámbito sanitario, superando los 4 millones de envíos hasta octubre de 2025, cifra que representa el 30,2% del total gestionado por la empresa y supone un aumento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el reporte de Tipsa, la solución Tipsa healthcare ocupa un papel central en esta actividad, dado que la empresa se ha enfocado en el transporte urgente de productos farmacéuticos, sanitarios y de parafarmacia, asegurando el control de la temperatura y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (GDP). Tal como detalló Tipsa, este esfuerzo responde a la demanda de agilidad, seguridad y trazabilidad del sector salud, priorizando la preservación de la integridad tanto de los medicamentos como de los productos sanitarios desde su origen hasta el destino final.

El medio especializado informó que la acción de Tipsa no se limita solo al crecimiento del volumen de envíos, sino que también abarca la implementación de mejoras para optimizar la calidad de la cadena logística dirigida a clientes como farmacias, laboratorios y empresas de los sectores de nutrición, veterinaria y cosmética. Según consignó la empresa, su participación en Infarma Madrid 2026, evento europeo del sector farmacéutico celebrado en Ifema hasta este jueves, será la plataforma para presentar las innovaciones desarrolladas y recoger las necesidades actuales de las farmacias y sus proveedores.

Durante la feria, el equipo comercial de Tipsa estará disponible en el stand 7B50 del pabellón 7, atendiendo las consultas de los representantes de laboratorios, farmacias y empresas de los sectores mencionados que buscan optimizar sus procesos logísticos. El director comercial de Tipsa, José Nemesio Fernández, declaró que "Infarma es el punto de encuentro ideal para escuchar de primera mano las necesidades de las farmacias y sus proveedores y seguir mejorando nuestras soluciones de transporte sanitario". Estas jornadas permiten a la empresa establecer un contacto directo con sus clientes y reforzar su cartera de servicios, ajustando los procesos de acuerdo con los requerimientos que se detectan en el evento, según destacó Tipsa en su comunicación.

Tipsa subrayó que, a través de su solución healthcare, busca ofrecer un sistema integral que protege los productos a lo largo de todo el transporte, cumpliendo con las normativas que regulan el sector sanitario. El desarrollo de esta solución responde al objetivo de consolidarse como un actor relevante en el transporte urgente de productos sensibles, poniendo en el centro la trazabilidad, el control de temperatura y el cumplimiento de estándares internacionales reconocidos en la industria.

El crecimiento del 4% en los envíos correspondiente a los primeros diez meses de 2025 respecto al año anterior evidencia la tendencia al alza en los servicios dedicados a la logística sanitaria. Según detalló Tipsa, este incremento ha permitido a la compañía incrementar su participación en un segmento en que la fiabilidad y el cumplimiento de las normativas resultan esenciales para la competitividad.

Según informó Tipsa, su participación en encuentros sectoriales como Infarma Madrid 2026 no solo tiene como objetivo la difusión de sus capacidades y novedades, sino también reforzar el contacto con los actores clave del sector salud. La empresa considera que la adaptación continua de sus servicios a las exigencias regulatorias y técnicas del mercado sanitario es determinante para mantener su posición en un entorno donde la demanda de envíos ágiles, seguros y trazables continúa en aumento.