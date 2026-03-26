Hugo González aporta en la victoria de los Celtics ante los campeones Thunder

Boston finalizó la serie de victorias consecutivas de Oklahoma, que había alcanzado doce partidos, al vencer con un marcador de 119-109 durante el enfrentamiento de la Fase Regular de la NBA correspondiente a este miércoles. El medio informó que el alero español Hugo González, integrante de los Celtics, sumó a la actuación del equipo al recuperar su capacidad anotadora y sumar tres puntos con un triple durante los más de nueve minutos que permaneció en la cancha. González también aportó dos rebotes, uno defensivo y uno ofensivo, en un encuentro donde la rotación y el juego en equipo resultaron determinantes.

Según publicó el medio, la racha de victorias de los Thunder se posicionaba como la más larga en la actualidad de la Fase Regular, lo que realza la importancia del triunfo obtenido por Boston. Los Celtics distribuyeron el peso ofensivo entre siete jugadores que alcanzaron dobles dígitos en anotación, destacando la labor de Jaylen Brown, quien lideró a su equipo con 31 puntos. En el equipo de Oklahoma, la figura más destacada fue el base canadiense Shai-Gilgeous Alexander, quien con 33 puntos solo falló dos tiros de los doce que intentó, según consignó la prensa.

El rendimiento de Hugo González había estado marcado en semanas anteriores por una sequía en anotación. De acuerdo con la información recopilada, el madrileño rompió esa racha personal al encestar un triple y sumar dos rebotes, confirmando una contribución efectiva en su tiempo en pista. Su desempeño coincidió con un esquema colectivo de Boston que permitió desactivar la defensa de los actuales campeones y mantener la iniciativa durante el enfrentamiento.

Tal como detalló el medio, la estrategia adoptada por los Celtics se centró en la movilidad del balón y una participación amplia de la plantilla, lo que dificultó que la defensa de los Thunder se enfocase en un solo jugador. La plantilla de Boston consiguió limitar la efectividad del equipo campeón, cortando así su progresión en la clasificación y dejando en evidencia la solidez de su propuesta de juego.

En el desarrollo del partido, Boston estableció diferencias durante varios periodos, logrando mantener el control del marcador y asegurando la victoria al final de los cuatro cuartos. La actuación coral de los jugadores quedó reflejada en la estadística que muestra la presencia de siete integrantes del equipo superando la barrera de los diez puntos, un aspecto subrayado por la cobertura de la jornada.

El medio recordó que los Thunder ostentan actualmente la mejor marca de la Fase Regular, factor que añade valor al triunfo de los Celtics, quienes aprovecharon la localía y el apoyo del público para consolidar su posición en la liga. La ruptura de la racha de Oklahoma representa, para Boston, un impulso en este tramo de la temporada, mientras que para los campeones significa una interrupción en su dominance reciente.

La participación de Hugo González en esta victoria se suma a sus esfuerzos por consolidarse en la rotación de Boston. Según información añadida, su labor durante el partido, aunque numéricamente modesta, tuvo un aporte tangible tanto en puntos como en rebotes, sumando para la dinámica colectiva por la que el equipo apostó. La prensa deportiva ha señalado la relevancia de este tipo de contribuciones en encuentros decisivos ante rivales de máxima exigencia.

La jornada forma parte del calendario regular de la NBA 2025-2026, escenario en el que Boston aspira a mejorar su posición mirando hacia la postemporada. Oklahoma, por su parte, enfrentará el desafío de reconstruir su secuencia de éxitos luego de este freno a manos de uno de los equipos con mayor tradición en la liga.