Descartan una amenaza de bomba en el Palacio de Justicia de Paraguay

Asunción, 5 ago (EFE).- Una amenaza de bomba se registró este lunes en el Palacio de Justicia de la capital, Asunción, que luego fue "totalmente descartada" por agentes especiales y de seguridad, informaron autoridades judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay (CSJ), en una comunicación a la prensa, señaló que recibieron "una información no corroborada sobre una posible amenaza en el Palacio de Justicia", ubicado en el barrio asunceno de Sajonia.

"Luego de realizar todas las verificaciones, que fueron reiteradas, ya pasado el medio día no se encontró absolutamente nada. Fue una falsa alarma (...) está totalmente descartado", confirmó a EFE el director de Seguridad de la CSJ, coronel Freide Amarilla.

Una persona desconocida se comunicó a través de la línea telefónica central de la institución y manifestó a una funcionaria que un varón con una corbata azul llevaba un portafolio con explosivos dentro del edificio, relató el comisario.

De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la Policía Nacional y a la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) para verificar íntegramente el Palacio que tiene dos bloques.

No obstante, Amarilla destacó que no fue necesaria la evacuación de los funcionarios y usuarios porque la amenaza "no cumplía todos los presupuestos".

El Palacio de Justicia continuó prestando servicios "con normalidad", según la nota de la Corte.

Por su parte, el jefe de Seguridad del Palacio de Justicia, Mario Ovelar, aseguró al canal NPY, que "es difícil", aunque "no imposible", que una persona haya podido ingresar con un maletín con explosivos, pues cuentan en las entradas principales del edificio con "personal entrenado" y detectores de metales.

Otra amenaza de bomba, que también resultó falsa, se registró el 29 de abril pasado en el Palacio de Justicia de la ciudad paraguaya de Luque, a unos 24 kilómetros de Asunción, donde se tuvo que evacuar por precaución a todos sus funcionarios. EFE

