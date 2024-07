Javier Ungría opina sobre el papel de madre de Elena Tablada y el asunto del detective en medio de la controversia

Javier Ungría ha salido al paso para defender el papel de madre de Elena Tablada, a pesar de las tensiones existentes entre ambos. El empresario ha destacado que, aunque no está de acuerdo con la forma en que la modelo ha manejado su relación con él, esto no afecta su opinión sobre sus capacidades como madre: "A mí Elena no me parece bien cómo está tratando el tema conmigo, pero no tiene nada que ver con cómo es como madre. Me parece que es una buena madre". Sobre el controvertido tema del detective que Tablada contrató para investigar aspectos de su vida, explica: "Yo ya lo he hablado un montón de veces, no tengo nada más que decir. Llevo dos años con este tema; si me preguntas lo mismo siempre, te digo lo mismo siempre. Elena es buena madre, otra cosa es su relación conmigo. Elena es buena madre, yo soy buen padre y lo importante es la niña". Ungría también se refiere al trabajo del detective de manera ambigua, sugiriendo que, si el detective ha seguido lo que Tablada ha indicado, podría haber veracidad en sus hallazgos: "Bueno, no sé, supongo que sí, si me sigue durante… Elena dice que son seis días, sí, es mi vida. No hay que darle más vueltas al tema, creo que esto está muy hablado". Finalmente, Javier Ungría manifiesta su deseo de cerrar el capítulo de esta controversia, asegurando que se encuentra en un buen momento personal: "Nada, estoy fenomenal. Mi hija me quiere, yo la quiero a ella. Al final es una carrera de fondo, las cosas estarán donde tengan que estar".

