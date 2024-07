PP de Madrid carga contra un "régimen de Maduro" que "no quiere testigos" tras expulsión de parlamentarios 'populares'

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado la expulsión de parlamentarios 'populares' de Venezuela invitados por la oposición de aquel país como observadores en las elecciones de este domingo, y ha advertido de que el "régimen" del presidente Nicolás Maduro "no quiere testigos". En un vídeo distribuido por el PP madrileño, su 'número dos' ha reprochado también la actitud del embajador español en Caracas, Ramón Santos, al que ha acusado de estar "ausente deliberadamente", así como el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza a los observadores internacionales de los comicios, por preferir "hacerse la foto con Maduro y dar una pátina de democracia a lo que no lo es". En concreto, Serrano ha subrayado el "compromiso" del PP de Madrid con "toda la comunidad venezolana del exilio" que vive aquí en la Comunidad, así como con el candidato de la oposición, Edmundo González, y la líder de este movimiento opositor, María Corina Machado. Sin embargo, el secretario general de los 'populares' madrileños ha lamentado que los parlamentarios de su partido no hayan podido cumplir con su intención de acompañar y estar presentes en el proceso electoral ya que "el régimen de Maduro no quiere testigos". "El régimen de Maduro ha impedido que ciudadanos libres, que representantes del pueblo español acudan a acompañar en un proceso supuestamente democrático a unos compañeros de un partido", ha incidido Serrano, quien ha criticado que ante esta situación, la Embajada de España en Venezuela y su embajador ha estado "ausente deliberadamente". ZAPATERO "HA PASADO OLÍMPICAMENTE" En cuanto a Rodríguez Zapatero, al que ha calificado de "jefe de los observadores internacionales oficial del 'chavismo'", Serrano le ha reprochado que "ni se ha interesado y ha pasado olímpicamente de sus compatriotas". "Prefiere hacerse fotos con Maduro y dar una pátina de democracia a lo que no lo es antes que atender a compatriotas", ha censurado el número dos del PP de Madrid, quien sin embargo ha advertido de que seguirán "trabajando" y "apoyando a la oposición democrática" frente a un régimen que "no quiere es testigos para hacer y deshacer ante un resultado que puede ser adverso". "No obstante, hay que dar ese testimonio para dar cuenta de que hay miles, millones de demócratas en el mundo, millones de demócratas en Venezuela que quieren un cambio y estamos convencidos que ese cambio llegará este domingo", concluye Serrano, quien llama a sumarse a la concentración convocada en la plaza de Colón de Madrid a partir de las 20.00 horas del domingo para acompañar a la oposición venezolana.

Compartir nota: Guardar Nuevo