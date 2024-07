Economía- Argentina fija el salario mínimo en 251 euros en julio tras desacuerdo entre sindicatos y empresarios

El salario mínimo en Argentina, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de julio, ha quedado fijado en 254.231,93 pesos argentinos (251,89 euros), según ha oficializado este viernes el Gobierno a través de la publicación de esta cifra en el Boletín Oficial. A partir del 1 de agosto, el salario mínimo se elevará hasta 262.432,93 pesos argentinos (260 euros). Nuevamente se dará un incremento en septiembre, hasta 268.056,50 pesos argentinos (265,5 euros). Ya en octubre, se llegará los 271.571,22 pesos argentinos (269 euros). El Gobierno ha fijado este incremento una vez que no se ha alcanzado un acuerdo entre las partes en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, conformado por empresarios y sindicatos. La cifra presentada por el Ejecutivo es ligeramente superior a la propuesta por los empresarios, que se situaba en los 245.094 pesos argentinos (x euros). Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país, optaba por un incremento notorio, hasta los 480.000 pesos argentinos (x euros). En un duro comunicado, el sindicato acusó a los empresarios de "insensibilidad social", por lo que aseguró que su propuesta no sería "de ningún modo" aceptada. "Esperamos que el Gobierno Nacional no convalide automáticamente esta vergonzosa oferta que pocas soluciones traería a los sectores que más lo necesitan", sostuvo el sindicato, días antes de conocer el incremento final que ha fijado el Ejecutivo.

