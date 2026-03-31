El brent sube un 4,94 % ante la incertidumbre por la guerra en Irán

Londres, 31 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este martes un 4,94 %, hasta 118,35 dólares, en el mercado de futuros de Londres, impulsado por la incertidumbre sobre la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 5,57 dólares respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 112,78 dólares, ante temores a una escasez de suministro debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del petróleo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a países como el Reino Unido a "ir y tomar su propio petróleo" si Irán mantiene cerrado el paso estratégico, lo que no alimentó la esperanza de un próximo fin de la guerra.

El analista Fawad Razaqzada, de FOREX.com, señaló que "hasta que el estrecho de Ormuz siga efectivamente cerrado, el choque energético global no desaparecerá" y advirtió de que la tensión sobre la oferta de petróleo podría mantener los precios por encima de 115 dólares. EFE