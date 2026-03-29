Sainz: "Espero que la Fórmula 1 recapacite, era cuestión de tiempo que sucediese un accidente así"

El incidente que obligó al piloto británico Ollie Bearman a abandonar el Gran Premio de Japón tras impactar contra el muro reavivó un debate existente entre los conductores sobre la seguridad y la eficacia de la actual reglamentación técnica en la Fórmula 1. Según informó DAZN, Carlos Sainz, piloto español de Williams, expresó su preocupación al respecto, señalando que la situación que provocó el accidente era previsible y reflejo de los problemas derivados de las últimas normas implementadas en el campeonato.

Sainz destacó en sus declaraciones a DAZN que tanto él como otros participantes han advertido repetidamente a la FIA y a la FOM sobre los riesgos presentes en el reglamento vigente. “Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos”, manifestó el piloto español, en referencia a la próxima cita del campeonato.

El suceso se produjo durante la vuelta 22, cuando Bearman intentaba superar al Alpine del argentino Franco Colapinto en la curva conocida como Spoon. El británico tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar la colisión y terminó impactando contra las protecciones. Pese a la violencia del choque, Bearman logró abandonar el vehículo por sus propios medios, aunque presentaba dificultad para caminar, según precisó DAZN.

La preocupación sobre las diferencias de velocidad generadas por el uso del sistema 'boost' se ha convertido en un punto recurrente entre los pilotos. El propio Sainz afirmó que el aumento del rendimiento mecánico no compensa los potenciales riesgos en pista: “Me da igual que vayamos medio segundo o un segundo más lentos por vuelta. Creo que como categoría tenemos que mejorar y estoy convencido de que, si nos escuchan a los pilotos, harán cambios”, señaló el corredor madrileño y reportó DAZN.

En lo referido al rendimiento del equipo Williams en Japón, Sainz reconoció que las posibilidades eran limitadas debido a la falta de ritmo frente a otros competidores. El piloto explicó que la estrategia de la escudería se centra en posicionarse por delante de automóviles con mejores prestaciones cuando resulta posible, aunque las diferencias en velocidad dificultan mantener la posición durante la carrera. “Es lo que nos toca ahora, intentar posicionarnos delante de coches más rápidos con estrategia y buenas salidas y luego ver si les podemos aguantar detrás, porque claramente a ritmo no podemos”, explicó Sainz, según recogió DAZN.

El resultado de este domingo, con Sainz ocupando el decimoquinto puesto, fue catalogado como lo máximo alcanzable en las condiciones actuales del equipo. El piloto indicó que la formación debe buscar mejoras significativas para las próximas citas, especialmente antes de la carrera en Miami. “Hemos podido maximizar un decimoquinto puesto, que es lo que hay ahora, desgraciadamente. Hay que apretar el botón de 'reset' y llegar a Miami con un paso adelante claro”, concluyó Sainz en diálogo con DAZN.

El episodio no solo evidenció la inquietud por la seguridad derivada del reglamento, sino que también reavivó el debate interno respecto a la competitividad entre escuderías y la capacidad de adaptación frente a los cambios técnicos demandados por el campeonato. Conforme a lo consignado por DAZN, el llamado de Sainz a las autoridades del certamen se basa en las experiencias acumuladas por los pilotos y su percepción de los riesgos asociados a los actuales protocolos técnicos en Fórmula 1.