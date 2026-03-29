Muere un motorista de 48 años tras salirse de la vía y colisionar con una bionda en Riós (Ourense)

La víctima, un hombre de 48 años vecino de Romariz, utilizaba casco de protección al momento de sufrir el accidente, pero este salió despedido durante el impacto. Según detalló la Guardia Civil, el conductor falleció luego de perder el control de su motocicleta en el kilómetro 0,5 de la carretera OU-P-0000, en el término municipal de Riós, Ourense. El accidente, que ocurrió a las 20:16 horas, no involucró a ningún otro vehículo.

De acuerdo con la información recogida por la Guardia Civil y publicada por los medios, la motocicleta implicada era una Kawasaki Z750. El conductor circulaba por el margen derecho de la vía cuando se produjo la salida de carretera. Tras perder la trayectoria, la moto colisionó directamente con la bionda de protección lateral, lo que resultó decisivo para la gravedad del siniestro.

El medio consignó que una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Verín acudió rápidamente al lugar tras recibir el aviso, junto a servicios médicos de emergencia. Los sanitarios intentaron reanimar al conductor, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente. A pesar de que la víctima portaba casco, la fuerza del impacto hizo que este se desprendiera, lo que agravó las consecuencias.

Según describió la Guardia Civil, la investigación preliminar descartó la participación de otros vehículos y atribuyó el accidente a una pérdida de control por parte del conductor. El entorno donde tuvo lugar el suceso, conocido como As Ferreiras-Romariz, no registró condiciones adversas de tráfico ni meteorológicas al momento del hecho, según el reporte oficial.

La muerte de este motorista de 48 años supone un nuevo caso en la provincia de Ourense relacionado con accidentes de tráfico en carreteras secundarias, donde las barreras de protección pueden convertirse en un factor de riesgo añadido cuando ocurre una colisión directa. El informe de la Guardia Civil resalta la importancia de los elementos de seguridad, aunque en este caso particular el desprendimiento del casco resultó determinante para el desenlace.

Durante las actuaciones en el lugar del accidente, los agentes del equipo de Atestados de Tráfico iniciaron las diligencias correspondientes y aseguraron la zona para favorecer la labor de los servicios de emergencia. El cuerpo fue trasladado posteriormente siguiendo los protocolos habituales, según informó la fuente oficial.

El hecho se inscribe dentro de los registros de siniestralidad vial de la zona, donde los desplazamientos en motocicleta y el uso de equipos de protección continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades. Las investigaciones sobre las causas exactas del desprendimiento del casco permanecerán abiertas, según reportó la Guardia Civil.