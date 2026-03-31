Miércoles 1 de abril de 2026 (20.30 GMT)

Madrid, 31 mar (EFE).-

Teherán/Jerusalén.- Irán continúa bajo intensos bombardeos de Israel y Estados Unidos tras más de un mes de guerra, mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos de países como Pakistán y China para lograr un alto el fuego.

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Jerusalén.- El pesaj, la pascua judía, empieza el miércoles entre alarmas por la llegada de misiles en Israel por la guerra que mantiene contra Irán.

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La Habana.- Cuba continúa con su grave crisis energética después de que el petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegara la víspera a la isla con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas.

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Miami.- La NASA intenta lanzar este miércoles la misión Artemis II que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, tras más de un mes de retraso por problemas técnicos y climáticos, como un paso clave para que los humanos vuelvan a la superficie lunar en 2028.

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Cabo Cañaveral (EE.UU.).- Entrevista con el español Carlos García-Galán, director del programa Moon Base de la NASA, encargado de desarrollar una base en la superficie lunar, quien abordará los riesgos, detalles y últimos preparativos del lanzamiento de Artemis II este miércoles, una misión histórica que llevará a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

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Nueva York.- El acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Luigi Mangione, acude de nuevo a la corte federal para solicitar a la jueza Margaret Garnett que se aplace su juicio federal a enero de 2027 para disponer del tiempo suficiente entre este y el estatal, programado para el 8 de junio.

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Puerto Príncipe - Los primeros contingentes de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) creada por las Naciones Unidas están previstos que lleguen este miércoles a Haití, un país que se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia marcado por masacres y ataques armados, con centenares de muertos, heridos y desplazados.

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Nueva Delhi.- El Gobierno de la India comienza la primera etapa del censo nacional tras 15 años sin datos oficiales, un proceso en el que se recopilará, mediante visitas puerta a puerta y herramientas digitales, información detallada sobre las viviendas y hogares de más de 1.400 millones de habitantes.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

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Japón.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Tokio, en un encuentro marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los problemas de suministro energético por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Lima.- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, comparece ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) a semana y media de la celebración de las elecciones generales.

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Lima.- El segundo grupo de doce de los 36 candidatos presidenciales que se presentan en las elecciones de Perú participa en la segunda semana del debate electoral.

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Quito.- Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición de Ecuador liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa, convoca a los medios de comunicación a un conversatorio para compartir información sobre la suspensión temporal del partido, las elecciones locales adelantadas a noviembre y la situación actual del país.

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Roma.- El papa León XIV ofrece su tradicional audiencia general de los miércoles.

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Berlín.- Los principales institutos de estudios económicos de Alemania presentan su estudio diagnóstico de principios de año para 2026, en un contexto marcado por los efectos de la guerra en Irán sobre la economía germana, la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial.

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Bruselas.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de febrero de 2026.

Chongzuo (China).- Sistemas de inteligencia artificial (IA), capaces de identificar especies y procesar datos en tiempo real, operan en China para mejorar el monitoreo del langur de cabeza blanca, un raro primate endémico del país que solo cuenta con 1.400 individuos.

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Cancún (México).- Hoteleros en el Caribe mexicano se preparan para recibir a los turistas en Cancún, donde las autoridades prevén un aumento significativo de visitantes pese a importantes retos como la inseguridad en el país y la presencia de sargazo.

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Bruselas.- El museo de Bellas Artes de Bruselas recuerda a los artistas españoles del tardofranquismo Manolo Millares, Manuel Mompó, Manuel Rivera y Antoni Tàpies, con una exposición que estará abierta al público desde este miércoles.

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Quito.- El Arrastre de Caudas se escenifica un año más en la Catedral Metropolitana de Quito, el único lugar del mundo donde se conserva este ritual tradicional de la Semana Santa con orígenes en las legiones del imperio romano.

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epp/EFETV

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