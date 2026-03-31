Trabajadores de Mondelez México respaldan contrato colectivo que eleva 17 % a salarios

Ciudad de México, 31 mar (EFE).- Los trabajadores del conglomerado multinacional Mondelez México aprobaron mediante voto personal, libre, directo y secreto la revisión de su contrato colectivo de trabajo en más de 110 centros laborales del país, pese a intentos de injerencia, informó este martes el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC).

De acuerdo con el sindicato, el resultado incluyó una mejora general superior al 17 % en salarios y prestaciones frente al año anterior, en una consulta realizada con supervisión de la autoridad laboral competente.

El SNAC sostuvo que el ejercicio validó no solo el contenido del acuerdo alcanzado, sino también “la voluntad auténtica” de los trabajadores de mantener una representación sindical basada en legitimidad, transparencia y resultados, con una participación cercana al 90 % y un respaldo del 96 %.

En su posicionamiento, la organización presentó el proceso como un precedente en la vida sindical mexicana al considerar que la votación de la base trabajadora mostró que la democracia sindical puede operar cuando se respeta la decisión de los empleados.

“Este proceso constituye un parteaguas en el sindicalismo mexicano. En un entorno históricamente marcado por prácticas de simulación, la decisión libre de la base trabajadora en Mondelez demuestra que la democracia sindical es posible cuando se respeta la voluntad de los trabajadores”, señaló.

El sindicato también denunció que en los últimos meses enfrentó una campaña de desinformación en distintos espacios mediáticos que, según afirmó, buscó debilitar su representación e influir en la voluntad de los trabajadores.

Añadió que esas acciones podrían constituir violaciones a la libertad de asociación protegida por la legislación mexicana y por compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en particular en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante ello, el SNAC anunció que emprenderá acciones legales contra medios, actores y personas que, a su juicio, hayan difundido “información falsa o tendenciosa” para interferir en el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores.

Esas acciones, señaló, se apoyarían tanto en el marco jurídico nacional como en los mecanismos de protección laboral internacional previstos en el T-MEC.

“Cualquier intento de manipulación, presión o desinformación que busque incidir en los procesos democráticos de las organizaciones de trabajadores será enfrentado con todos los recursos legales disponibles”, advirtió.

El sindicato aseguró además que mantendrá su apuesta por un modelo sindical que, según dijo, pueda enfrentar retos como la transformación tecnológica, la competencia internacional y la protección de los derechos laborales con prioridad en las familias trabajadoras. EFE