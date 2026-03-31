Museo de América celebra el Día de la Visibilidad Trans con 'Memoria y arte': "No podemos dar ningún derecho por ganado"

Durante los últimos diez años, el Museo de América ha impulsado diferentes iniciativas destinadas a incorporar las realidades trans en el ámbito museístico, una labor reconocida como un punto de inflexión en el tratamiento de la diversidad en los espacios culturales. Este aniversario coincide con la presentación del programa 'Memoria, arte y diversidad trans', en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, según informó Europa Press. La propuesta, presentada este martes, aglutina exposiciones, actividades y mesas de debate que tienen por objeto recordar a la sociedad que los derechos del colectivo trans no pueden darse por asegurados, y que persisten los desafíos en la igualdad de derechos y la erradicación de la discriminación.

La jornada de presentación del programa contó con la participación de representantes de tres ministerios españoles, lo que puso de relieve la transversalidad del enfoque institucional ante la diversidad. Según publicó Europa Press, intervinieron Mercedes Roldán, subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura; Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad; y Miguel González, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Durante su intervención, Mercedes Roldán recalcó que los museos no solo depositan la memoria colectiva sino que también contribuyen activamente a su construcción y reinterpretación. Roldán destacó la importancia del concepto de “interseccionalidad” para comprender la igualdad en su totalidad y definió a los museos como espacios donde convergen el pasado y las renovaciones necesarias, sirviendo como motores para el cambio social. Europa Press reportó que Roldán afirmó: “Hoy es un día que nos interpela a todos, tanto a la sociedad como a las instituciones públicas, porque nos recuerda que no podemos dar ningún derecho por ganado. En estos tiempos hay que trabajar para garantizar la protección y los derechos de las personas trans”.

Por su parte, Julio del Valle subrayó la contribución de la diversidad como sumatoria de talentos, opciones y oportunidades, y remarcó que las personas trans siguen enfrentando señalamientos y situaciones de vulnerabilidad en la sociedad. Según consignó Europa Press, Del Valle advirtió sobre los intentos de sectores políticos por imponer perspectivas restrictivas, defendiendo el papel de la cultura como canal efectivo para contrarrestar discursos excluyentes. En sus palabras, “la diversidad es inherente al ser humano. La extrema derecha está intentando imponer su pensamiento y por eso nos interesa ofrecer estos discursos a través de la cultura porque tiene mucha capacidad para llegar a la gente”.

Miguel González, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, alertó sobre el auge de discursos de carácter negacionista, tanto en el ámbito social como en el climático, migratorio o histórico. González, según publicó Europa Press, afirmó que el ministerio que representa se encuentra en un proceso continuo de transición, guiado por la búsqueda de reconocimiento, libertad y convivencia, y resaltó la necesidad de “posicionamiento y de visibilizar nuestra voz” en el actual contexto. Destacó además la exigencia de valentía y defensa de los derechos ya alcanzados en la transición ecológica y social.

La programación central del Museo de América para este Día de la Visibilidad Trans se apoya en la exposición 'Nación trans', que abrirá sus puertas el 9 de abril. Esta muestra, realizada por el fotógrafo Antonio López Díaz, reúne una serie de retratos y testimonios de mujeres trans que resaltan sus historias, trayectorias personales y diversas formas de resistencia frente a la discriminación, según detalló Europa Press. La Federación Estatal LGTBI+ colaboró en la organización de la exposición.

Antonio López, comisario de la muestra, expuso que las mujeres trans retratadas han debido enfrentar discriminación y condiciones de vida precarias debido a prejuicios arraigados históricamente. Según relató López en Europa Press, la muestra pone énfasis en las dificultades cotidianas a las que se ven abocadas estas mujeres, particularmente en el continente americano, donde los obstáculos derivados de la herencia de discriminaciones pasadas acentúan sus problemas de acceso a oportunidades. El autor indicó que la transición vivida por las protagonistas se relaciona tanto con su identidad de género como con sus trayectorias vitales, en muchas ocasiones marcadas por la exclusión social y económica.

Además de esta exposición temporal, el programa 'Memoria, arte y diversidad trans' del Museo de América ofrece un conjunto de actividades dirigidas a ampliar la mirada social sobre las experiencias trans. El proyecto fomenta la conexión entre investigación académica, activismo social y creatividad artística, buscando impulsar el debate público y la reflexión colectiva sobre los procesos de representación y memoria, informó Europa Press.

Como parte del programa, el museo acogerá una serie de mesas redondas, que se celebrarán semanalmente entre el 23 de mayo y el 13 de junio, con la colaboración del Grupo de Trabajo Antropología, Diversidad y Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid. Estas sesiones reunirán a especialistas académicos y activistas trans, quienes abordarán asuntos relacionados con la resistencia creativa, la producción cultural, la construcción de memorias y los mecanismos de representación, detalló Europa Press.

Esta nueva edición del programa llega cuando se cumplen diez años desde la exposición 'TRANS: diversidad de identidades y roles de género', organizada también por el Museo de América y considerada una referencia en la introducción de las realidades trans en los espacios museísticos españoles. En esta edición, el museo repasa los cambios ocurridos durante la última década y analiza cómo se han transformado los dispositivos de representación e identidad dentro de las instituciones culturales, reportó Europa Press, poniendo especial énfasis en el papel de la cultura como pieza clave para la difusión del valor de la diversidad y la resistencia a discursos negacionistas.