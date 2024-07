El ministro de Interior francés asegura que no hay "ninguna amenaza" para los Juegos Olímpicos de París

El ministro francés del Interior en funciones, Gérald Darmanin, ha asegurado que no existe "ninguna amenaza" de seguridad a menos de una semana para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. El riesgo de terrorismo en los Juegos preocupa a los expertos en seguridad desde hace meses, dada la historia reciente de Francia y el plan de celebrar el viernes la ceremonia de apertura a orillas del Sena con grandes multitudes. Sin embargo, Darmanin restó importancia a los temores en una entrevista concedida este domingo al diario Le Journal du Dimanche. "Por lo que sabemos, no existe ninguna amenaza concreta contra la seguridad de los Juegos Olímpicos", declaró, añadiendo que los servicios de inteligencia no han identificado ningún peligro inminente. La ceremonia de apertura se celebrará en el Sena, como estaba previsto, a pesar de que se ha elaborado un plan B en caso de amenazas. Los organizadores también expresaron su confianza en el concepto de seguridad de cara a los Juegos. "Hay un plan especial para la ceremonia de apertura y para todas las competiciones con el fin de garantizar la seguridad", declaró en rueda de prensa Tony Estanguet, máximo responsable de París 2024, quien añadió que mantener a la gente a salvo era la "prioridad número uno". La policía y el ejército han aumentado masivamente su presencia en París de cara a los Juegos Olímpicos. Francia declaró el máximo nivel de alerta terrorista en marzo. A finales de mayo, los investigadores frustraron los planes de un atentado terrorista islamista en un partido de fútbol durante los Juegos.

