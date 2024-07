Musk dona a Trump y aprovecha su enorme fortuna para influir en la contienda

(Bloomberg) -- El multimillonario Elon Musk hizo una donación a un súper comité de acción política que trabaja para llevar de regreso a Donald Trump a la Casa Blanca, una importante táctica de la persona más rica del mundo para dejar su huella en el panorama político estadounidense.

Musk ha contribuido a un grupo de bajo perfil llamado America PAC, según personas familiarizadas con el asunto, que solicitaron el anonimato para detallar sus planes. No está claro cuánto donó Musk, pero la gente caracterizó la cifra como una cantidad considerable. El próximo 15 de julio el PAC deberá hacer pública su lista de donantes.

La medida pone de relieve la creciente influencia del magnate de la tecnología que encabeza el Índice de multimillonarios de Bloomberg con un patrimonio neto de US$263.600 millones y su cambio de describirse a sí mismo como alguien que se mantiene al margen de la política, a una figura que utiliza regularmente su plataforma de redes sociales X para defender opiniones de derecha y atacar a los demócratas.

La inyección de dinero de Musk llega en un momento en el que Trump ha superado en la recaudación de fondos a su rival, el presidente Joe Biden, con la ayuda de donantes corporativos y de Wall Street con abultadas billeteras. La propia recaudación de Biden disminuyó luego de un desastroso debate que llevó a destacados donantes demócratas a limitar sus aportaciones.

Musk aún no ha respaldado públicamente a ningún candidato en la contienda de 2024 y a principios de este año, dijo que no anticipaba financiar los esfuerzos electorales ni de Trump ni de Biden, pero la decisión de abrir su bolsillo le presenta una oportunidad de convertirse en un gigante financiero para los republicanos.

La campaña Trump declinó a hacer comentarios.

Chris Gober, tesorero de America PAC, declinó hacer comentarios.

