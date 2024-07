Lunes, 1 de julio de 2024 (22:00 GMT)

EEUU TRUMP

El Supremo de EE.UU. da una inmunidad parcial a Trump en el caso del asalto al Capitolio

Washington (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump (2017-2021) por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos "oficiales" como mandatario están protegidos pero no los "no oficiales". Esto retrasará probablemente el juicio en su contra por cargos federales de subversión electoral, ya que rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones en febrero que encontró que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente para revertir los resultados de las elecciones.

Steve Bannon, exasesor de Trump, llega a prisión para cumplir con una condena de 4 meses

Washington (EFE).- Steve Bannon, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense, llegó a la prisión federal de Danbury, en el estado de Connecticut, para cumplir con una condena de prisión de cuatro meses por desacato al Congreso. Bannon se presentó ante las autoridades penitenciarias después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza su petición de suspender su ingreso a la cárcel mientras recurría una sentencia por desafiar una citación parlamentaria en la investigación sobre el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

EEUU ELECCIONES

La campaña de Biden defiende su fortaleza como candidato

Washington (EFE).- La campaña del presidente Joe Biden estrenó un nuevo anuncio televisivo y digital en el que defiende su fortaleza para seguir gobernando Estados Unidos, en un momento en el que está siendo fuertemente cuestionado por su actuación en el debate la semana pasada. Titulado 'I Know' ('Lo sé'), en el video aparecen imágenes de Biden en un mitin celebrado en Carolina del Norte el día después del debate en el que el presidente clama: "Cuando te derriban, te levantas". El anuncio se conoce tras el apoyo de la familia de Biden al candidato, que tuvo una débil actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump la semana pasada.

BOLIVIA CRISIS

Bolivia convoca al embajador de Argentina para rechazar las acusaciones de un "autogolpe"

La Paz (EFE).- El Gobierno de Bolivia convocó este lunes al embajador de Argentina en La Paz, Marcelo Massoni, para expresar un "enérgico rechazo" a las declaraciones vertidas por la Oficina del Presidente de la República de la Argentina, Javier Milei, quien repudió "la falsa denuncia de golpe de Estado realizada" por la Administración de Luis Arce. La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, quien también cumple en esta jornada las funciones de canciller interina, informó en una conferencia de prensa que también mandó a llamar "en consulta" al embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia, "para que se haga presente en la sede de Gobierno" boliviano.

PANAMÁ INVESTIDURA

José Raúl Mulino es investido presidente de Panamá para el período 2024-2029

Ciudad de Panamá (EFE).- José Raúl Mulino, de 65 años, asumió este lunes la Presidencia de Panamá para el período 2024-2029 en un acto en la capital panameña ante jefes de Estado y de Gobierno, y tras ganar con más del 34 % de los votos las elecciones del pasado 5 de mayo. A Mulino le fue impuesta la banda presidencial por la nueva presidenta de la Asamblea Nacional (AN), la diputada Dana Castañeda, su correligionaria en el nuevo partido Realzando Metas (RM), ante una audiencia que incluye el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Xiomara Castro, de Honduras, y Luis Abinader, de República Dominicana, entre otros.

HAITÍ CRISIS

Veinte personas asesinadas por bandas armadas pese a la presencia de tropas kenianas en Haití

Puerto Príncipe (EFE).- Al menos 20 personas fueron asesinadas por miembros de la coalición de bandas "Vivre Ensemble" (Vivir Juntos) que asaltaron la subcomisaría de Policía de la comuna de Gressier, sur de Puerto Príncipe, en un hecho perpetrado a pesar de la presencia de tropas kenianas en el país. La información fue confirmada a la prensa local por el líder de la comuna de Gressier, Jean Vladimir Bertrand, que pidió una intervención urgente de las fuerzas del orden.La población vive aterrorizada desde el asalto de las instalaciones, donde este lunes continúan los miembros de las pandillas.

PERÚ FUJIMORI

Corte peruana da inicio a juicio por lavado contra Keiko Fujimori y otros 40 acusados

Lima (EFE).- El Tercer Juzgado Penal Colegiado cumplió con la instalación del juicio oral contra la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori y otros 40 acusados por lavado de activos, a raíz de los millonarios aportes ilegales recibidos presuntamente en sus campañas electorales del 2011 y 2016. La sala integrada por los magistrados Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, procedió con el registro de cada uno de los acusados y los abogados, tanto presentes en la audiencia, como en forma virtual, y el acto fue difundido públicamente por la señal del canal y las plataformas del Poder Judicial.

FRANCIA ELECCIONES

La extrema derecha francesa gana con el 33,15 % y busca el apoyo de la derecha para una mayoría

París (EFE).- La Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió una victoria contundente e inédita para la extrema derecha en la primera vuelta de las legislativas en Francia con el 33,15 % de los votos, según los resultados provisionales que el Ministerio del Interior publicó este lunes. El partido de Le Pen y Jordan Bardella estudió este lunes movimientos estratégicos de aproximación a Los Republicanos, el partido de la derecha clásica francesa, para tratar de ampliar su base y poder disponer de una mayoría con la que formar Gobierno tras las legislativas, que celebran el próximo domingo su segunda vuelta.

ISRAEL PALESTINA

Polémica en Israel por liberación del director de un hospital en Gaza, donde ya se llegó a 37.900 muertos

Jerusalén (EFE).- El Gobierno de Benjamín Netanyahu se vio inmerso en una polémica tras la liberación del director del hospital Al Shifa de Gaza, detenido para ser interrogado por las presuntas actividades de Hamás en el centro. El asunto ha salpicado a varios ministros y al Shin Bet, la agencia de inteligencia interior, mientras el médico denuncia "torturas severas" a presos palestinos y siguen los combates en la Franja. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad de Gaza registró 23 muertos y 91 heridos, con lo que la cifra de víctimas palestinas desde el 7 de octubre asciende a 37.900 muertos y 87.060 heridos.

UCRANIA GUERRA

Ucrania anuncia la desarticulación de un grupo subversivo que quería tomar el Parlamento

Kiev (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció la desarticulación de un grupo subversivo que había convocado un acto público en la capital con el objetivo de derrocar a las autoridades civiles y militares ucranianas y de tomar el edificio de la Rada Suprema (Parlamento). Un número indeterminado de personas han sido detenidas por su participación en la conspiración, según el SBU. Según la Fiscalía, los líderes del grupo habían convocado diversos actos públicos para el pasado 30 de junio, cuando Ucrania celebra el Día de la Constitución. Además de tomar el Parlamento, querían elegir en estos actos públicos un nuevo "Gobierno interino".

VATICANO JUBILEO

El Infierno de Dante resonará frente al Vaticano

Ciudad del Vaticano (EFE).- Los versos del 'Infierno' que el poeta Dante Alighieri imaginó en la famosa 'Divina Comedia' resonarán desde frente al Vaticano con una lectura pública enmarcada en los preparativos del Jubileo de 2025. Será cada día hasta el próximo jueves al caer la noche, a las 21:00 hora local (19:00 GMT), en la plaza Pio XII, frente la plaza y la basílica de San Pedro. Estas primeras cuatro citas estarán dedicadas a la parte del Infierno, mientras que a lo largo de 2025 se entonarán los capítulos restantes del Purgatorio y el Paraíso. El evento se enmarca en las actividades previas del Año Santo. EFE

