Irán niega negociaciones con EEUU y atribuye el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, expresó que el pueblo de Irán espera un castigo total y con arrepentimiento para quienes considera agresores. En un mensaje compartido en redes sociales, Qalibaf sostuvo que todas las autoridades de la República Islámica respaldan firmemente al líder supremo y a la ciudadanía hasta ver cumplidos sus objetivos. En medio de este posicionamiento, el Parlamento iraní reafirma la unidad interna del país ante presiones externas. La declaración de Qalibaf responde a recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta proximidad de un acuerdo entre Washington y Teherán.

Según informó el medio Europa Press, Qalibaf negó que existan contactos de negociación con el Gobierno estadounidense y atribuyó las declaraciones de Trump a una estrategia destinada a alterar los mercados internacionales, particularmente el de petróleo y el financiero. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el presidente del Parlamento iraní señaló que “utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel”.

El rechazo del funcionario iraní se produce tras las declaraciones de Trump a la prensa, en las que anticipó que su administración ha mantenido "conversaciones muy sólidas" con la parte iraní durante la jornada del domingo y que esperaba continuar ese diálogo el lunes. Trump manifestó que ve un acuerdo con Teherán como algo posible y aseguró que hay coincidencias importantes sobre los términos de un eventual pacto que ponga fin al conflicto existente. El presidente de Estados Unidos declaró: “Yo diría que casi todos los puntos están acordados”, aludiendo a la proximidad de un consenso en los temas clave.

En relación con el supuesto proceso de diálogo, Trump afirmó que el acercamiento se habría producido a instancias de representantes iraníes. Según sus palabras, “Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo”. El mandatario estadounidense especificó que cualquier entendimiento debería ser “bueno” e implicar, entre otros puntos, que no existan “más guerras, ni más armas nucleares”.

Otro elemento central de la postura expresada por Donald Trump ante la prensa fue su aseveración de que Irán ya habría aceptado no desarrollar armamento nuclear. “Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso”, aseguró el presidente, insistiendo en que este punto constituiría una base para cualquier posible acuerdo entre ambos países.

Según consignó Europa Press, la administración Trump anunció este lunes el aplazamiento durante cinco días del ultimátum impuesto a Irán que finalizaba ese mismo día, cuyo contenido exigía a Teherán el libre tránsito por el estrecho de Ormuz. La advertencia del Gobierno estadounidense indicaba que si Irán no cumplía con esa petición, Estados Unidos lanzaría ataques sobre las centrales eléctricas iraníes.

Esta última amenaza aparece en un contexto de tensión entre ambos países, marcada en los últimos años por sanciones y disputas en torno al desarrollo nuclear y la seguridad regional. En ese escenario, las autoridades iraníes han reiterado la necesidad de una postura firme frente a presiones externas, mientras desde Washington se manejan mensajes contradictorios sobre la posibilidad de alcanzar entendimientos.

El medio Europa Press detalló que, según el liderazgo iraní, la línea oficial se mantiene en el rechazo a negociaciones directas y en la denuncia de lo que consideran campañas de desinformación promovidas desde el exterior. Las autoridades de Teherán han utilizado sus canales oficiales para transmitir este mensaje y reforzar la cohesión interna.

En medio de estas dinámicas, la cotización internacional del petróleo y otros indicadores económicos han mostrado sensibilidad frente a cada uno de los anuncios y desmentidos, con repercusiones en los mercados globales. Las acusaciones sobre el uso de información falsa para manipular el precio del crudo subrayan la dimensión económica de la confrontación diplomática, según lo publicado por Europa Press.