Marc Cucurella detalló que varios jugadores han afrontado dos veranos consecutivos sin pausas competitivas y la posibilidad de sumar un tercero debido al calendario internacional. Pese a este elevado esfuerzo físico, el lateral izquierdo expresó confianza en que el grupo pueda recuperarse a tiempo y llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo de fútbol masculino, programada para celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá durante este verano. Según informó ElPozo, el futbolista del Chelsea compartió su perspectiva durante la presentación de un nuevo acuerdo de patrocinio de la selección nacional.

El medio ElPozo citó declaraciones de Cucurella respecto al reto de mantener la motivación y la forma física en medio de las exigencias actuales: “Estamos jugando muchos partidos, llevamos algunos jugadores dos veranos sin parar y con este serían tres. A veces pasa factura, pero la ilusión de jugar un Mundial es algo único. Para mí sería el primero, con eso se olvida todo”. El futbolista reconoció el desgaste acumulado en el plantel, pero subrayó el carácter excepcional que tiene la oportunidad de disputar un Mundial, especialmente por tratarse de su primera participación.

Durante el acto, Marc Cucurella también mencionó que el grupo se plantea como meta llegar a la cita mundialista con la plantilla lo más completa posible. El defensor expresó: “Intentaremos llegar lo mejor posible, queda mucho y estamos a tiempo de recuperar piezas importantes que nos faltan y ojalá llegar con la máxima energía y todos los jugadores”. De acuerdo con lo consignado por ElPozo, la expectativa en el vestuario se centra en poder contar con todos los futbolistas en plenitud, tras una temporada que describió como especialmente exigente.

En el mismo evento, se abordó la suspensión del enfrentamiento entre España y Argentina en la llamada 'Finalissima', un duelo esperado por enfrentar a los recientes campeones de la Eurocopa y la Copa América. Según publicó ElPozo, Cucurella compartió que dentro de la selección existía una expectativa especial por este partido: “Teníamos muchas ganas, se comentaba mucho. Por 'x' factores no se ha podido disfrutar y ojalá nos los encontremos en el Mundial, que será un gran partido. Pero es broma”. El comentario surgió tras intercambios lúdicos con su compañero de equipo Enzo Fernández, jugador argentino del Chelsea, quien realizó bromas sobre la supuesta reticencia del defensor español a enfrentar a la selección sudamericana.

Marc Cucurella recalcó el valor de la cita mundialista a pesar de las circunstancias que atraviesan los futbolistas profesionales, como la sobrecarga de partidos y las lesiones habituales en el transcurso de la temporada. ElPozo reportó que la concentración del plantel español se mantiene en sostener la ilusión y maximizar el estado físico colectivo, con la vista puesta en una de las competencias más relevantes del fútbol internacional. La presentación que reunió a Cucurella y representantes del seleccionado español con la marca ElPozo también sirvió como espacio para comunicar el optimismo existente frente a la cita, pese a los desafíos que impone el calendario actual y la ausencia del duelo programado frente a Argentina.

El medio detalló que, en el entorno de la selección española, tanto el cuerpo técnico como los jugadores evalúan constantemente la recuperación y la gestión de esfuerzos, para asegurar que las piezas claves puedan sumarse a tiempo a la convocatoria definitiva. La ausencia de la 'Finalissima' se percibe como una oportunidad no concretada para medir fuerzas con un rival de tradición, aunque la alternativa de un posible cruce en el Mundial se mantiene como una referencia dentro del grupo.

Las declaraciones recogidas por ElPozo muestran a un grupo motivado, que pese a las complicaciones propias del fútbol profesional en la actualidad, busca afrontar el reto mundialista con máxima energía y la meta de reunir a todos los elementos necesarios para competir al más alto nivel. Además, la anulación del partido planificado frente a Argentina no ha mermado las expectativas de los futbolistas sobre el potencial rendimiento y la ambición de la selección española en la Copa del Mundo.