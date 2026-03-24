Lituania confirma que el dron que explotó cerca de la frontera de Bielorrusia es de origen ucraniano

Las autoridades lituanas revelaron que el vehículo aéreo no tripulado que ingresó al distrito de Varèna, en la madrugada y explotó cerca de la frontera con Bielorrusia, se identificó como ucraniano tras las primeras pericias, quedando vinculado a operativos militares realizados contra la Federación Rusa. Según consignó la cadena nacional LRT, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, indicó que las investigaciones confirmaron el origen ucraniano del dron, lo cual situó el episodio en el contexto de acciones conjuntas frente a Rusia. Ruginiene detalló que el ingreso del aparato a territorio lituano ocurrió durante la noche en la que se desarrollaban operaciones militares originadas en Ucrania.

En declaraciones a la prensa al finalizar la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional, Ruginiene explicó que el dron extraviado que cruzó al espacio aéreo del país báltico estuvo directamente relacionado con un operativo militar de Ucrania. La mandataria sostuvo: “El dron que cruzó nuestro espacio aéreo y voló hacia el distrito de Varèna era un dron ucraniano y está relacionado con la operación que los ucranianos estaban llevando a cabo esa noche, dirigida contra Rusia”, según publicó LRT. Los servicios de seguridad de Lituania continúan realizando averiguaciones para esclarecer con exactitud el trayecto y las circunstancias del ingreso del dispositivo.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, añadió que ni las fuerzas lituanas ni las de Bielorrusia pudieron detectar el dron antes de que detonara, ya que volaba a una altitud menor a 300 metros, lo que obstaculizó los sistemas de defensa y vigilancia instalados en ambos países. El medio LRT reportó que el incidente sucedió pasadas las 3.00 de la madrugada y fue registrado por una cámara de vigilancia. Las imágenes capturadas muestran el sonido característico de un objeto en vuelo, seguido inmediatamente por una explosión y la caída de fragmentos sobre el área.

La identificación del origen ucraniano del aparato surgió tras una serie de análisis internos, que buscaron aclarar si el incidente tenía relación con una incursión desde Bielorrusia. El cruce de drones desde ese país ha generado preocupación previa en Lituania, sobre todo tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022. De acuerdo con LRT, drones han traspasado en varias ocasiones el espacio aéreo lituano provenientes de Bielorrusia, lo que ha reforzado la percepción de vulnerabilidad en la región frente a posibles movimientos militares o espionaje derivados de la alianza entre Minsk y Moscú.

La proximidad del lugar de la explosión a la frontera bielorrusa inicialmente provocó temores de una posible incursión hostil, recordó el medio LRT, en función de antecedentes previos en que la colaboración entre Rusia y Bielorrusia se ha traducido en el uso de drones desde territorio de este último para operaciones en la zona. La reciente revelación de que el artefacto provenía de Ucrania y no de Bielorrusia plantea nuevos interrogantes en materia de coordinación militar y control fronterizo.

La investigación continúa en curso para establecer cómo el dron perdió su rumbo y terminó en suelo lituano, así como para identificar los procedimientos que podrían reforzar la supervisión del espacio aéreo. Tanto los equipos técnicos como los organismos de inteligencia se encuentran abocados a esclarecer los detalles técnicos de la ruta del vehículo, según reiteró la primera ministra, mientras las autoridades insisten en reforzar los mecanismos de monitoreo ante el riesgo creciente de incursiones derivadas del conflicto militar en la región.

LRT detalló que el suceso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los países fronterizos con zonas activas de conflicto, especialmente ante la utilización de drones en los operativos militares modernos. La falta de detección oportuna del dispositivo expone posibles debilidades en los sistemas de defensa antiaérea de la región y subraya la necesidad de fortalecer la cooperación y el intercambio de información con los aliados para hacer frente a situaciones similares en el futuro.