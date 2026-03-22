La astronauta Mariló Torres completa su sexta misión espacial análoga en el desierto de Utah

La investigación sobre el impacto de la exploración espacial de larga duración en la conducta humana reunió los esfuerzos de la NASA y expertos de distintas nacionalidades durante una misión simulada de dos semanas en el desierto de Utah. En este contexto internacional, la española Mariló Torres asumió el puesto de comandante, marcando un precedente al ser la primera mujer española en ocupar este rol al frente de un equipo mixto en la Mars Desert Research Station (MDRS), según publicó la agencia EFE.

El medio EFE detalló que la misión Crew 328 se desarrolló a lo largo de trece días, desde el 25 de enero hasta el 7 de febrero. El grupo estuvo compuesto por cinco integrantes de diversas áreas científicas y procedencias: un ingeniero aeroespacial estadounidense, un profesor canadiense, una investigadora de la India, una astrobióloga brasileña y Mariló Torres, piloto nacida en Córdoba y candidata a astronauta comercial. La tripulación convivió en un entorno especialmente diseñado para replicar el aislamiento, los procedimientos y las exigencias a las que se enfrentan las personas astronautas en Marte, incluyendo la restricción de comunicaciones con el exterior y las limitaciones de recursos.

De acuerdo con la información publicada por EFE, la Mars Desert Research Station, situada en el desierto de Utah, se utiliza para llevar a cabo simulaciones de vida y trabajo en condiciones similares a las del planeta rojo. Las misiones análogas en este tipo de instalaciones tienen el objetivo de validar tecnología, realizar experimentos científicos y estudiar factores clave para la salud y seguridad de futuras expediciones espaciales.

La agencia EFE consignó que durante la misión, la tripulación llevó a cabo diversas actividades extravehiculares que incluyeron el reconocimiento y exploración del terreno, así como la recolección de muestras de rocas y minerales. Entre las líneas de investigación destacadas se encontraba el cultivo de semillas de tomate y rábano en un sustrato químico preparado para simular el suelo marciano. Estas semillas habían permanecido previamente expuestas a condiciones de radiación y microgravedad en la Estación Espacial Internacional, lo que permitió observar su desarrollo en ambientes extremos.

La misión también permitió evaluar un producto experimental destinado al cuidado y protección de la piel en contextos de estancia prolongada fuera de la Tierra, aplicándolo sobre la propia piel de los participantes. El medio EFE informó que el correcto mantenimiento de la salud dermatológica representa uno de los retos técnicos y médicos de los futuros viajes interplanetarios, dada la exposición continua a condiciones adversas.

Según consignó la agencia EFE, el equipo colaboró además en el análisis de estrategias de conducta orientadas al afrontamiento psicológico de las misiones espaciales extendidas. Este aspecto de la investigación, enfocado en comprender y mejorar la capacidad de adaptación de los astronautas durante largos periodos de confinamiento y aislamiento, responde a la necesidad de preparar mejor a quienes participen en futuras misiones reales, fortaleciendo sus rutinas y herramientas de trabajo en equipo para minimizar riesgos asociados al estrés y a los posibles conflictos de convivencia.

En conversación con EFE, Mariló Torres precisó que, aunque anteriormente otras misiones compuestas únicamente por científicas españolas, como las Hypatia, pasaron por la MDRS, esta ocasión representó la primera vez que una mujer española lideró una misión internacional con presencia mixta de género y nacionalidades. Torres cuenta con experiencia previa en misiones análogas, sumando seis en total, lo que refuerza su candidatura como astronauta comercial.

Finalizada la simbiosis entre ciencia, tecnología y entrenamiento vivida en Utah, Torres se integra a la fase teórica de preparación como aspirante a astronauta privada en la empresa estadounidense Titans Space Industries, según informó EFE. El desarrollo de estas simulaciones busca reforzar la seguridad, la autonomía y la eficiencia de futuras misiones humanas a Marte y la Luna, extendiendo los avances logrados en cada campaña experimental hacia la realidad de la exploración espacial.