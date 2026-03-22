Un herido moderado por metralla de un misil iraní en el área metropolitana de Tel Aviv

Jerusalén, 22 mar (EFE).- Una persona sufrió heridas moderadas y otras 14 leves por impacto de metralla tras la intercepción de misiles iraníes en el área metropolitana de Tel Aviv, detalló el servicio de emergencias.

Los paramédicos y técnicos de emergencias del Magen David Adom evacuaron al hospital a un hombre de 53 años con lesiones por explosión de gravedad moderada en el distrito de Tel Aviv, y a otras 14 personas con lesiones leves, según un comunicado.

Los lugares de los impactos son la autopista Ayalon y la cercana ciudad de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, pero también uno de los heridos leves se encuentra en el barrio costero de Yafa, según informaron los paramédicos de United Hatzalah.

Estos ataques activaron las sirenas antiaéreas en el área central de Israel, después de una jornada el sábado con dos impactos directos de misiles iraníes en Arad y Dimona, en el sur de Israel, que causaron más de un centenar de heridos, entre ellos una decena de gravedad.

En una videoconferencia este domingo con la prensa internacional, el portavoz militar, Nadav Shoshani, dijo que los misiles iraníes balísticos que impactaron son iguales a los centenares que han sido interceptados hasta ahora, y añadió que la tasa de intercepción se mantiene en un 92 %, con cuatro impactos directos (en Beit Shemesh, Tel Aviv, Arad y Dimona) de más de 400 misiles lanzados.

Además, una persona murió este domingo en el kibutz Misgav Am, en el norte de Israel, tras un ataque antitanque lanzado por Hizbulá contra un vehículo.

Esto aumentó a 16 los fallecidos en Israel desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero; además de otras 4 mujeres palestinas (entre ellas una embarazada) muertas en Cisjordania tras el impacto de fragmentos de un misil iraní de racimo en la localidad de Beit Awa. EFE