Marco Rubio viajará este viernes a Francia para la cumbre del G7 en su primer viaje desde el inicio de la guerra

El plazo del ultimátum estadounidense a Irán se ha ampliado cinco días, según lo anunciado recientemente por la Administración de Donald Trump. En este contexto de tensión internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará su primer viaje internacional desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, dirigiéndose a Francia para asistir a la cumbre del G7. La reunión se desarrollará en Cernay-la-Ville, cerca de Rambouillet, en las afueras de París, con la presencia de líderes y ministros de las potencias industriales para debatir sobre temas clave de seguridad, política exterior y estabilidad internacional. Según reportó el Departamento de Estado a través de un comunicado de su portavoz Tommy Pigott, Rubio prevé analizar especialmente la situación en Oriente Próximo.

Tal como publicó el Departamento de Estado, la agenda de Rubio durante la visita a Francia estará enfocada en profundizar la posición y los intereses estratégicos de Estados Unidos en el escenario global, en particular en el marco del G7, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Francia. Durante su estancia, Rubio celebrará encuentros con representantes de países aliados para intercambiar puntos de vista sobre problemas compartidos relacionados con la seguridad, así como para dialogar sobre oportunidades de cooperación ante escenarios complejos en distintos continentes.

El comunicado detalla que, además de abordar las recientes hostilidades en la región de Oriente Próximo y el estancamiento en la relación con Teherán derivado de la ofensiva y el reciente ultimátum, la atención de la cumbre también estará centrada en la crisis en Ucrania. Las potencias industriales debatirán sobre la situación creada por la invasión de Ucrania, sumando este conflicto a la lista de temas prioritarios para el diálogo multilateral, según informó el Departamento de Estado.

La participación de Rubio en el G7 marcará la primera ocasión en la que el secretario de Estado estadounidense viaja al extranjero desde el inicio de las nuevas tensiones militarizadas en Oriente Próximo. El encuentro se produce poco después de la decisión de Washington de extender el ultimátum a Irán, un movimiento que ha elevado la expectativa respecto a las acciones futuras de la Casa Blanca y puede influir en los debates bilaterales y multilaterales que se celebren durante la cumbre, según consignó el Departamento de Estado en el comunicado divulgado.

El medio confirmó que la intervención de Rubio incluirá la discusión de “amenazas a nivel mundial para la paz y la estabilidad”, según la agenda difundida, lo que evidencia que la cumbre del G7 verá a los líderes de las economías avanzadas analizar tanto la escalada en Oriente Próximo como los recientes acontecimientos en Ucrania y otras amenazas globales. La reunión se perfila como un espacio clave para evaluar la cooperación internacional ante los desafíos actuales que enfrenta el sistema internacional y definir posibles respuestas conjuntas en materia de seguridad y diplomacia estratégica.

El secretario de Estado mantendrá reuniones con sus homólogos de las naciones participantes, entre las que figuran, además de Estados Unidos y Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Canadá, con el objetivo de reforzar la coordinación y alinear posturas. Según informó el Departamento de Estado, las conversaciones también abarcarán los riesgos y oportunidades emergentes en el escenario global, en especial aquellos ligados a la estabilidad y la seguridad internacional.

En relación con la prórroga del ultimátum sobre Irán, la disposición de Washington fue comunicada pocos días antes de la cumbre y representa uno de los ejes de preocupación central para la política exterior estadounidense e internacional, detalló el Departamento de Estado. El comunicado cita la intención de Rubio de confrontar estos asuntos dentro del marco del diálogo del G7, lo que podría definir el tono y la dirección de las futuras políticas multilaterales respecto a los focos de conflicto en la región.

Estos elementos confirman que la visita de Marco Rubio a Francia se inscribe en un contexto marcado por la alta tensión geopolítica y la urgencia de coordinar respuestas entre aliados frente a un escenario internacional fluctuante. Según destacó el portavoz Tommy Pigott en el mismo comunicado recogido por el medio, “Marco Rubio viajará a Francia para ahondar en intereses clave de Estados Unidos en la reunión ministerial de países del G7. Durante su paso por el país, se reunirá con representantes de naciones aliadas para hablar de preocupaciones compartidas en materia de seguridad y las oportunidades de cooperación”.

Los encuentros en la cumbre buscarán establecer líneas de trabajo que incluyan el análisis de los riesgos derivados de la ofensiva militar en Oriente Próximo y la invasión rusa en suelo ucraniano. De acuerdo con lo informado por el Departamento de Estado, los líderes abordarán las amenazas mundiales que influyen en la paz global y trabajarán en la consolidación de una respuesta unificada de las principales potencias económicas y militares ante los acontecimientos recientes.