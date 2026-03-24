Junts apoyará el decreto anticrisis si el PSOE incluye el 0% de IVA a pequeños autónomos

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, aseguró que España permanece como el único país de la Unión Europea que no ha aplicado una directiva europea referente al IVA para pequeños autónomos, motivo por el que se han iniciado procedimientos judiciales contra el Estado. Sobre esta base, Nogueras recalcó que su grupo parlamentario condicionará el respaldo al decreto anticrisis, que se someterá el jueves a votación, a la inclusión de una exención del impuesto sobre el valor añadido para los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 80.000 euros al año. Según publicó Europa Press, la representante catalana manifestó en una entrevista en TV3 que el Gobierno ya les habría comunicado de manera privada la intención de incorporar esta medida, pendiente de oficializarse.

De acuerdo con Europa Press, Nogueras especificó que la transposición de la directiva europea no solo beneficiaría a los pequeños autónomos, sino también a quienes inician su actividad y a los que prestan servicios personales, colectivos que, en palabras de la portavoz, atraviesan una situación compleja y requieren medidas que les permitan continuar con su actividad. La aprobación de esta propuesta, detalló Nogueras, dependerá de que el Ejecutivo confirme públicamente el compromiso que, según Junts, ya trasladó en conversaciones privadas.

El medio Europa Press consignó que la petición de Junts se basa en la legislación europea, que contempla la posibilidad de que los autónomos con una facturación anual inferior a los 80.000 euros queden exentos del pago de IVA. Según la portavoz, la norma ya está vigente en otros países miembros de la Unión Europea, mientras que España aún no ha adoptado las modificaciones requeridas, situación que ha originado la apertura de procesos legales ante los órganos judiciales correspondientes por incumplimiento de las directrices comunitarias.

En la entrevista recogida por Europa Press, Nogueras enfatizó que la adopción de la medida supondría un alivio para el sector de los pequeños autónomos, los de reciente creación y las personas que ofrecen servicios de carácter personal, segmentos que han experimentado dificultades notables por la carga fiscal. Además, Junts considera que la inclusión de la exención en el decreto anticrisis constituye una condición indispensable para que la formación catalana apoye el texto gubernamental en la votación prevista.

Según detalló Europa Press, la formación presidida por Nogueras reiteró su petición al Ejecutivo para que cumpla con las obligaciones normativas europeas y anunció que solo respaldará la aprobación del paquete de medidas anticrisis si se incluye la exención del IVA como establece la directiva. La portavoz indicó que el Gobierno ya habría prometido trasladar esta medida a ley, por lo que espera que lo confirme de manera oficial durante el trámite parlamentario del jueves.

Negociaciones entre el PSOE y Junts han centrado la atención en el Congreso a la espera de la votación, donde la inclusión de la exención impositiva se presenta como un punto decisivo, según lo planteado por la formación catalana y reportado por Europa Press. Además, el contexto legal introducido por el incumplimiento de la transposición de la directiva europea pone de relieve la singularidad de la situación española en el panorama comunitario.

El decreto anticrisis contiene, además de la posible exención para autónomos, un conjunto de medidas orientadas a paliar el impacto económico de la situación actual en distintos sectores, pero Junts ha situado esta medida como elemento central para su posicionamiento en el hemiciclo. Europa Press reiteró que la formación catalana está dispuesta a condicionar su voto favorable a la concreción de este cambio regulatorio que buscaría equiparar a España con el resto de países de la Unión Europea en la aplicación del IVA para pequeños profesionales autónomos.

Nogueras recalcó a Europa Press que espera que la aprobación de la medida se materialice tal como, según ella, el Gobierno ya adelantó en canales no públicos. La diputada insistió en que se trata de una “simple” formalización de un acuerdo tácito expresado en las negociaciones privadas, a la espera de su confirmación por parte del Ejecutivo para trasladarlo a la normativa española.