Luis León Sánchez lidera el "equipo ganador" de Cleardent para la Titan Desert Morocco 2026

El odontólogo Juan Madero será uno de los nueve integrantes del Cleardent Team que competirán en la próxima edición de la Skoda Titan Desert Morocco 2026, programada para celebrarse en Marruecos entre el 26 de abril y el 1 de mayo. Madero dejará sus actividades clínicas durante una semana para debutar en esta exigente competición ciclista. En palabras recogidas por el medio de comunicación, Juan Madero comentó: “Tuve la opción de hacerlo en Almería, pero por fechas no se pudo. Llevo años montando en bicicleta y soy más de montaña”.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Cleardent Team estará liderado por Luis León Sánchez, ex ciclista profesional, que buscará revalidar la victoria que obtuvo en la edición anterior al frente del equipo. El conjunto se presentó oficialmente en un acto realizado en el Consejo Superior de Deportes (CSD), que contó con la participación de directivos, integrantes del equipo y representantes de entidades colaboradoras.

La marca de clínicas dentales Cleardent ha reafirmado su apuesta por el ciclismo al reunir a un grupo de nueve ciclistas para enfrentar el desafío que representa la Titan Desert Morocco. Además de Luis León Sánchez, figuran en el equipo las ciclistas Anita y Miriam, quienes competirán nuevamente en la categoría dúo femenino, tras un desempeño destacado en la pasada edición. Ambas deportistas subrayaron la singularidad de la competencia, afirmando: “No sentimos responsabilidad porque la Titan Desert Morocco es un evento único. Es algo que hay que vivir una vez en la vida porque te cambia, da igual que seas profesional o no”.

En el evento de presentación, el jefe de estrategia de Cleardent, Guillermo Manzano, manifestó que el conjunto cuenta con un “equipazo”. Manzano recordó que la edición pasada marcó el debut del equipo con la victoria de Luis León Sánchez en la categoría masculina, y que para 2026, la formación se ha reforzado con el objetivo de afrontar una carrera que, según sus palabras, “asusta y motiva a la vez”. También remarcó la exigencia de la preparación de los ciclistas, quienes cumplen rutinas de entrenamiento y sacrificios que van más allá de la competición en sí.

Luis León Sánchez, quien prefiere apartarse del rol de jefe de filas, compartió su perspectiva sobre la Titan Desert Morocco, describiéndola como una experiencia que lo aleja de la rutina tras dos décadas de carrera profesional en el ciclismo. Según lo publicado por el medio, el murciano expresó: “Vengo de ser profesional 20 años y eso es lo bonito, es lo que hace que quiera repetir. Aquí no tienes todo controlado, encima de la bici surge cualquier cosa, es lo que conlleva el desierto”. El ciclista añadió que el componente humano y la convivencia durante la prueba son prioritarios para él, y señaló que disfruta de la actividad y el compañerismo más allá del resultado. Además, mostró su deseo de contar pronto con la participación de su hermano, el futbolista Pedro León, en futuras ediciones de la carrera en Marruecos.

La presentación oficial contó con la participación de figuras relevantes del deporte y del sector empresarial. Félix Jordán de Urríes, director Comercial, Nuevo Negocio y Asuntos Públicos de RPM Sports, agradeció a Cleardent su compromiso con el deporte y con la proyección de la “Marca España”. Según consignó este directivo, el Cleardent Team es un “equipo ganador” en el sentido de su desempeño diario y la inspiración que ofrecen sus integrantes. Además, valoró la incorporación de figuras como Anita y Miriam, que influyen positivamente dentro y fuera del ámbito deportivo.

El director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Aitor Canibe, intervino en el acto para destacar la labor de Cleardent al fomentar los valores y emociones del deporte en la sociedad. Canibe resaltó la importancia de la colaboración pública y privada en la gestión del deporte, especialmente en proyectos que trascienden el ámbito competitivo y promueven valores como la igualdad, la solidaridad y la inclusión, aspectos que, según reportó la fuente, son promovidos por la organización de la Skoda Titan Desert Morocco 2026.

La apuesta de Cleardent por consolidar una estructura robusta en el ciclismo se enmarca en su estrategia de vinculación con el deporte. Según detalló Guillermo Manzano al medio, retos como la Titan Desert Morocco representan para la empresa una oportunidad para ofrecer referentes a quienes combinan estudios y vida deportiva. Esta visión busca potenciar el impacto social y formativo de la práctica deportiva, al tiempo que refuerza la presencia de la empresa dentro del panorama del deporte nacional.

El equipo Cleardent llega a la Titan Desert Morocco 2026 con la experiencia acumulada de su triunfo previo y el objetivo de consolidar su posición. Los integrantes afrontarán una carrera que supone un desafío físico y táctico, dado que el entorno desértico introduce variables imprevisibles durante el recorrido. El compromiso de la marca y de los deportistas quedó reflejado en el acto celebrado en el CSD, donde se reiteró la voluntad de competir con espíritu de compañerismo y de servir como ejemplo para las nuevas generaciones.

De este modo, la formación encabezada por Luis León Sánchez incorpora tanto figuras experimentadas como nuevos integrantes de distintos perfiles profesionales, incluyendo el ámbito sanitario, fortaleciendo así los lazos entre deporte, empresa y sociedad. Según informó el medio, la colaboración entre instituciones deportivas, marcas y organismos públicos sigue siendo una vía para impulsar eventos y equipos que promuevan valores compartidos a través del deporte.