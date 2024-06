Rodrigo Echeverría: " Nadie vino acá a jugar por jugar"

Orlando (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El centrocampista chileno Rodrigo Echeverría ratificó este jueves la "ilusión" que tiene la Roja de clasificar a la siguiente fase de la Copa América, por lo que buscarán sumar ante Canadá en la tercera y última fecha del grupo A.

En un contacto con los medios en Orlando, Florida, el jugador del Huracán argentino sostuvo que sería duro para el equipo no avanzar a cuartos de final, ya que todos los convocados por el argentino Ricardo Gareca acudieron al llamado de su selección "con la ilusión de clasificar".

"Es por lo que estamos peleando y éste es el último partido en el que nos vamos a jugar todo, vamos a salir a tratar de ganar este partido, de hacer nuestro juego, de poder pasar por arriba al rival y poder llevarnos esta clasificación que es la que todos vinimos a buscar", manifestó.

"Nadie vino acá a jugar por jugar. Es una copa súper importante para nosotros y la vinimos a buscar", agregó el futbolista, cuya participación en el encuentro ante Argentina en la segunda jornada fue destacada por la prensa deportiva chilena.

Para Echeverría, Canadá "es un equipo súper intenso, con jugadores muy rápidos", aunque consideró que es posible hacerles "daño presionándolos", recuperando balones y saliendo con velocidad en las transiciones.

El centrocampista espera que la Roja pueda plantarse en la cancha como lo hicieron en el segundo tiempo con Argentina, "muy intensos, con una mentalidad muy ganadora", que es "el Chile que todos quieren ver".

También se refirió a las voces que le han puesto a la par del experimentado centrocampista Arturo Vidal, uno de los futbolistas de la llamada 'Generación dorada' chilena, campeona de la Copa América en 2015 y 2016, y que actualmente milita en el Colo Colo de su país.

"Arturo le ha entregado mucho a la selección, es uno de los jugadores que más ha ganado con la selección, así que no sé si me puedo comparar con él. Pero sí me toca aprender de él, de todo lo que hizo y esperamos seguir ese camino", afirmó.

A su juicio, "nadie tiene el puesto asegurado" como titular, algo que es bueno para el grupo porque alienta una sana competencia interna.

"Cualquiera está apto para jugar y eso te ayuda a aumentar aún más el nivel y cuando te toque, hacerlo de buena forma para no perder el puesto", afirmó.

Chile se enfrentará a Canadá el sábado en el estadio Inter&Co de Orlando, en la tercera jornada del grupo A.

Con un punto logrado en la primera fecha en su empate sin goles ante Perú, el plantel dirigido por Gareca está urgido de ganar a Canadá, que tiene tres unidades.

También deberá aguardar al resultado entre la ya clasificada Argentina, que tiene seis puntos, y la Blanquirroja, con una unidad. EFE

