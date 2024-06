Lula considera que Milei debe pedirle disculpas por sus insultos antes de retomar relaciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado que aún no ha hablado con su par argentino, Javier Milei, pero considera que antes de reunirse con él este debe pedirle disculpas por las "muchas tonterías" que ha dicho sobre él, refiriéndose así a los insultos que recibió antes de ganar las elecciones. "No he hablado con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedirme disculpas a mí y a Brasil. Él ha dicho muchas tonterías", ha dicho Lula, quien ha reprochado a Milei estar generando "cizaña" entre ambos países. "El pueblo argentino y brasileño son más grandes que sus presidentes", ha expresado. Lula ha abordado se ha referido en estos términos cuando se le ha preguntado en una entrevista que publica este miércoles el portal UOL sobre la situación de los brasileños acusados --y algunos condenados-- por os ataques del 8 de enero que han huido a Argentina alegando ser perseguidos políticos. "Si esta gente no quiere venir, que sea encarcelada ahí en Argentina, si no, que vengan para acá. Estamos tratando la cuestión de la manera más diplomática posible", ha asegurado el presidente brasileño. La semana pasada, el Gobierno de Brasil recibió un informe por parte de las autoridades argentinas una lista formada por unas 60 personas, entre investigadas y condenadas, por los ataques del 8 de enero que habían llegado al país. Si bien según apuntan fuentes del Ejecutivo brasileño, Lula no tiene intención de presionar a Milei sobre este asunto, debido a las delicadas relaciones actuales, el objetivo último es reclamar la repatriación de todas estas personas, algunas de las cuales ya habrían salido de Argentina, según apuntan medios de ese país. Por su parte, desde Argentina, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, ha descartado que el presidente Milei tenga entre sus planes solicitar cualquier tipo de disculpa ya que "no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse". "Todo lo que el presidente Lula pretenda está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero el presidente no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse al menos por ahora", ha dicho Adorni, quien ha confirmado que durante la cumbre del G7 ambos tuvieron un "encuentro casual", en el que se saludaron "cordialmente". Tras los insultos que profirió Milei contra Lula, y una vez ya en Casa Rosada, el Gobierno de Argentina ha estado ensayando un acercamiento, sobre todo a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Diana Mondini, quien ya dejó constancia de la necesidad de encauzar las relaciones durante su vista a Brasil en abril.

